«قومي المرأة» عن عروسي الإسماعيلية: «الصلح ليس خيراً»

عربيات ودوليات

دخل المجلس القومي للمرأة في مصر على خط الأزمة بين عروسي الاسماعيلية اللذين خلقا جدلا واسعا على شبكات التواصل والاعلام المصري بعد فيديو كشف قيام العريس بضرب العروس «ضربا مبرحا».

وقالت رئيسة المجلس القومي للمرأة في مصر مايا مرسي، على الفيديو مؤكدة ان «الرجال لا يضربن النساء». ونشرت مرسي، عبر حسابها الشخصي على فيسبوك، انتقاداً لما فعله العريس، مستغربة ان الرجل لا يضرب زوجته في الشارع وأمام الناس لن استغرب اي تصرف عدواني قادم» كما لامت المسؤولة ايضاً فعل العروس وقرارها بالعودة ورأت ان الصلح في مثل هذه الحالة لن يكون خيراً عليها.

وشددت على انها لن تستغرب لو سمعت بعد فترة ان العريس نفسه قام بضرب عروسته امام اولادها وأمام الناس مشددة على ان غياب الاحترام هو بداية انهيار الأسرة، وفق تعبيرها.

وقالت «ياراجل: الرجال لا يضربون النساء.. يا راجل بتضرب مراتك وهي بفستان الفرح.. يا راجل بتضربها في الشارع وقدام الناس.. ياعروسة انت عملت صلح بس افتكري الصلح مش خير خالص في حالتك.. مش هنستغرب ابدا ان يتهور عليكي ويقتلك او يضربك امام اولادك او في الشارع تاني وانت معك الولاد.. ان غياب التربية والاحترام والمروءة بداية انهيار الأسرة».

يشار الى ان مقطع فيديو انتشر كان كشف عن تصالح العروسين والعودة لمنزل الزوجية، وذلك بعد تداول آخر اظهر ضرب زوجها لها ليلة الزفاف. وكانت مدينة الاسماعيلية شرق مصر شهدت الواقعة حيث تبادل عروسان وأقاربهما الضرب والسباب، بعد دقائق من حفل زفافهما لينتهي الأمر باصابة العروس.

وتداول رواد التواصل في المحافظة الساحلية فيديو لمشاجرة في الشارع بين عروسين، حيث بدأت بمشادة كلامية وتطورت لاشتباك بالأيدي ثم تبادل الضرب وتدخل اقارب العروسين لتنتهي باصابة العروس وسقوطها على الأرض. فيما وصلت قوة امنية لموقع المشاجرة، للسيطرة على الموقف ليتبين لاحقا ان العروسين يرتبطان بقصة حب منذ 13 عاما وهما ابناء عم وحدث سوء تفاهم خلال حفل الزفاف ادى لنشوب المشاجرة. لكن تصرف العريس اثار استياء الشارع المصري وسط مطالب بمحاسبته بالرغم من اعلان المصالحة.

وأوضح والد العريس ان العروس ابنة شقيقه وأن ما حدث كان نتيجة سوء تفاهم وتمت ازالته والصلح بين العروسين مضيفا انهما عادا لمنزل الزوجية وسافرا صباح الجمعة لقضاء اسبوع العسل في مدينة شرم الشيخ.

وقالت اميرة عبدالحكيم مصورة الفيديو انها شاهدت الواقعة صدفة خلال تواجدها في شرفة منزل بشارع السلطان حسين، فصورتها ونشرتها على مواقع التواصل تعاطفا مع العروس، لكنها فوجئت بتلقي تهديدات.

