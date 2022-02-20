«يونيس».. أخطر عاصفة تجتاح أوروبا منذ عقود

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: اجتاحت العاصفة العاتية يونيس بريطانيا ودخلت عمق البر الاوروبي، وسط تحذير خبراء الأرصاد الجوية من أنها قد تكون الأسوأ منذ 3 عقود، حيث بلغت سرعة الرياح نحو 196 كيلومترا بالساعة في بعض المناطق. وأدت العاصفة إلى اضطرابات في حركة القطارات والرحلات الجوية، مع إلغاء رحلات في مطار سيتي شرقي لندن وتعليق أخرى بمطار هيثرو أكبر مطارات بريطانيا كما تسببت في إلغاء مئات رحلات الطيران والقطارات والعبارات في شمال غرب أوروبا.

وأصبح اسم مطار هيثرو في العاصمة البريطانية لندن من الأكثر تداولاً على منصات التواصل الاجتماعي عالميا، بعد تأثر حركة الملاحة بسبب العاصفة يونيس الجوية. ووفقا لما أظهره موقع فلايت رادار المتخصص في الرصد الملاحي، فإن عددا كبيرا من الرحلات المغادرة للمطار تم إلغاؤها أو تعطيلها خلال يوم الجمعة.

وأدت العاصفة لمقتل 8 أشخاص على الأقل في بريطانيا وهولندا وبلجيكا وايرلندا وتسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف. ودعت خدمة الأرصاد الجوية البريطانية ملايين البريطانيين للبقاء في منازلهم، بعد أن أصدرت مستوى إنذار أحمر (الأعلى) فوق جنوب غرب إنكلترا وجنوب ويلز، وكذلك جنوب شرق البلاد بما في ذلك لندن. كما حض وزير الأمن البريطاني ديميان هيندز المواطنين على البقاء في منازلهم، في حين عقدت الحكومة اجتماعا للجنة الطوارئ هو الثاني في يومين، لبحث الإجراءات الضرورية للتخفيف من آثار العاصفة، مع وضع قوات من الجيش على أهبة الاستعداد للتدخل للمساعدة.

وانقطع التيار الكهربائي عن أكثر من 70 ألف منزل في جنوب غرب إنكلترا بحسب مشغل الشبكة، وظلت مدارس عديدة مغلقة. وبعد المملكة المتحدة توجهت يونيس إلى الدانمارك حيث ستسير القطارات ببطء وسيتعين بالتأكيد إغلاق جسر ستوربيلت وهو أحد أطول الجسور في العالم. وفي فرنسا، تسببت هذه العاصفة في ارتفاع الأمواج لـ4 أمتار في بريتاني، كما ذكرت خدمة الأرصاد الجوية الفرنسية التي وضعت 5 مناطق في حال تأهب برتقالية. وبلغت سرعة الرياح 110 كيلومترات بالساعة في كاب غري نيه بالشمال الغربي، وقد تتجاوز 140 كيلومترا في الساعة محليا على الساحل.

