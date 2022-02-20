عواصف رعدية تقتل 122 برازيلياً وتخلِّف «مشاهد حرب»

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ريو دي جانيرو - الوكالات: تواصل البحث عن المفقودين في الانهيارات الطينية التي دمرت بيتروبوليس بالبرازيل وسط هطول أمطار متقطعة بعد ثلاثة أيام من هبوب عواصف رعدية عنيفة قتلت اكثر من 122 شخصا وخلفت «مشاهد حرب» وفق عبارة الرئيس جايير بولسونارو الذي عاين مناطق الكارثة من الجو. وأفاد أحدث تقرير رسمي غير نهائي نشره الدفاع المدني منتصف النهار بالعثور على 122 جثة في المدينة السياحية الواقعة على بعد 60 كيلومترا شمال ريو دي جانيرو. ووفقا للشرطة، فقد 116 شخصا وتم التعرف على 57 فقط ممن لقوا حتفهم حتى الآن. من جهته، قال الرئيس البرازيلي خلال مؤتمر صحافي بعد فترة وجيزة من معاينته الأضرار من مروحية، «رأيت الكثير من الدمار، مثل مشاهد الحرب». وأضاف بولسونارو الذي تنقل إلى بيتروبوليس مباشرة اثر عودته إلى البرازيل من زيارة رسمية لروسيا ثم المجر، «لقد تمكنا من تحديد خطورة ما حدث هنا».

