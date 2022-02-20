بايدن: بوتين «اتخذ قراره» بغزو أوكرانيا

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أنه «واثق» من أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين «اتخذ قراره» بغزو أوكرانيا، مشدداً في الوقت نفسه على أن «الأوان لم يفت» للتوصل إلى حل دبلوماسي لهذه الأزمة. وقال بايدن في خطاب من البيت الأبيض «لدينا سبب للاعتقاد بأن القوات الروسية تعتزم مهاجمة أوكرانيا في الأيام المقبلة»، مضيفا «أنا واثق من أنه اتخذ القرار. لدينا أسباب للاعتقاد بذلك».

أما عن سيناريو الهجوم الروسي على أوكرانيا، فأوضح «نعتقد أنهم سيستهدفون مدينة كييف التي يبلغ عدد سكانها 2.8 مليون شخص بريء». وتساءل بايدن عما إذا كان «من الحكمة» أن يغادر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بلاده للمشاركة في مؤتمر دولي في ميونيخ الذي يشارك فيه عدد من القادة الدوليين.

من جهتها شددت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس على أن أسس الاتحاد الأوروبي تتعرض لتهديد مؤكدة أن النظام الغربي يتعرض لاختبار جراء التهديدات الروسية. وأضافت في كلمة لها أثناء اجتماع ميونيخ للأمن، امس أن العقوبات الأميركية ستستهدف المؤسسات المالية الروسية وقطاعاتها الرئيسة. وفي هذا السياق حذر مسؤول كبير في البيت الأبيض من أن العقوبات التي ستفرضها الولايات المتحدة وشركاؤها على موسكو ستجعل من روسيا دولة «منبوذة». وقال نائب مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض لشؤون الاقتصاد الدولي داليب سينغ للصحافيين إن روسيا «ستصبح دولة منبوذة بالنسبة إلى المجتمع الدولي. سيتم عزلها من الأسواق المالية الدولية وحرمانها من المساهمات التكنولوجية الأكثر تطوراً».

من جهتها شددت رئيسة المفوضية الأوروبية على أن الإجراءات التي ستفرض على روسيا ستكون ذات تأثير كبير وعواقب وخيمة. وأضافت أورسولا فون دير لايين في مؤتمر صحافي، امس أن القيادة الروسية تحاول تبديل النظام العالمي الحالي. وتعليقا على التطورات الميدانية شرقي أوكرانيا قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في مؤتمر ميونخ للأمن إن ماحدث في دونباس «جزء من خطوات روسية لتبرير العدوان على أوكرانيا» وقالت الخارجية الأميركية إن عمليات الإجلاء من شرق أوكرانيا «محاولة أخرى للتعتيم على كون روسيا المعتدي في هذا النزاع».

من جهته قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إنه بإمكان الرئيس الروسي شن هجوم على أوكرانيا في وقت قصير، وإن لديه كل الاحتياجات لشن اجتياح ناجح، مضيفا في مقابلة مع شبكة «إيه بي سي» الأميركية أن احتمال حدوث غزو روسي ليس خدعة.

ونقلت شبكة «إن بي سي» الأميركية عن مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» طلب عدم الكشف عن اسمه قوله إن روسيا حشدت ما يقرب من 50% من قواتها، وجعلتها في وضع الهجوم حول أوكرانيا.

