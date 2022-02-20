الرئيس الروسي يقود «شخصياً» مناورات «نووية»

عربيات ودوليات

موسكو - كييف - الوكالات: أطلقت قوات الردع الاستراتيجي الروسية بقيادة الرئيس فلاديمير بوتين، تدريبات ستشمل إطلاق صواريخ باليستية ومجنحة قادرة على حمل رؤوس نووية. وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية «الكرملين» دميتري بيسكوف لوكالة «نوفوستي» أن بوتين أمر ببدء التدريبات. وأفادت وسائل إعلام بيلاروسية رسمية بأن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو يشارك مع بوتين في تدريب خاص بقيادة القوات المسلحة الروسية موضحا أنهما يتابعان التدريبات من غرفة العمليات الرئاسية في الكرملين. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن المناورات تجمع قوات من المنطقة العسكرية الجنوبية والقوات الجوية وأسطول البحر الشمالي والبحر الأسود بالإضافة إلى «القوات الإستراتيجية» المزودة بصواريخ عابرة للقارات ومقاتلات استراتيجية وغواصات وسفن حربية وطيران بحري يحمل صواريخ تقليدية.

من جانبه أكد رئيس مجلس النواب الروسي فياتشيسلاف فولودين أن روسيا «ستدافع» عن «المواطنين الروس» الذين يعيشون في الأراضي الانفصالية في أوكرانيا إذا كانت حياتهم «مهددة» وحذر من أنه «إذا بدأت الحرب، فإن أوروبا هي التي ستصبح ساحة للأعمال العدائية». الى ذلك وقع الرئيس الروسي مرسوماً يقضي باستدعاء الاحتياط من المواطنين الروس للتدريب العسكري. وجاء في الوثيقة التي نشرت على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية على الإنترنت، أنه تمت دعوة مواطني روسيا الموجودين في قائمة الاحتياط لعام 2022 للخضوع لتدريب عسكري في القوات المسلحة الروسية، ووكالات أمن الدولة ووكالات خدمات الأمن الفيدرالية. وتتزايد المخاوف من هجوم روسي لأوكرانيا مع تزايد وتيرة انتهاك وقف إطلاق النار بين انفصاليين موالين لروسيا والقوات الأوكرانية التي تقاتلهم منذ العام 2014 في شرق أوكرانيا، في نزاع أودى حتى الآن بحياة أكثر من 14 ألف شخص. واكد مراقبون من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أمس أن هناك «زيادة كبيرة» في هذه الانتهاكات ووفقا لهم فإن عدد الحوادث المسلحة على خط المواجهة الآن أصبح مماثلا لعددها قبل يوليو 2020، عندما جرى التوصل إلى اتفاق لتعزيز وقف إطلاق النار.

