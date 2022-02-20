برشلونة لا يستطيع التعاقد مع هالاند

دوليه

أكد خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني الليغا، صعوبة تعاقد برشلونة مع النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند. وقال تيباس بحسب ما نقلت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: أشعر بالأسف، لا أحب أن يكون برشلونة في هذا الوضع، نحبه أن يكون في وضع تنافسي، لماذا وصل إلى هذا الوضع؟.

وختم: اليوم ومع الوضع الحالي، لا يمكن أن يتعاقدوا مع هالاند، إذا كانوا شاركوا في اتفاقية صندوق الاستثمار CVC أو سمحوا برحيل بعض اللاعبين، كان من الممكن حدوث فرصة لعقد تلك الصفقة، ولكن لا يزال أمامهم بعض الشهور للعمل على ذلك.

