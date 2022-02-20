«يويفا» يرفض استئناف سيتي

دوليه

رفض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، الاستئناف الذي تقدم به مانشستر سيتي ضد إيقاف مدافعه كايل ووكر 3 مباريات في دوري أبطال أوروبا. وتلقى ووكر البطاقة الحمراء بعد ركل أندري سيلفا، في الخسارة أمام لايبزيغ في ديسمبر الماضي في مرحلة المجموعات، ليتم اعتبار الخطأ باعتداء، وبالتالي تم إيقافه 3 مباريات بدلًا من مباراة واحدة. وغاب ووكر بالفعل عن الفوز أمام سبورتنغ لشبونة بخماسية نظيفة في ذهاب دور الـ16 هذا الأسبوع، وسيغيب عن مباراة العودة في مانشستر يوم 9 مارس المقبل، كما سيغيب عن ذهاب ربع النهائي في أبريل المقبل. يذكر أن ووكر شارك مع مانشستر سيتي في 23 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم، وسجل خلالها هدفا وحيدا وصنع هدفين، وأتى هدفه الوحيد في الفوز بدوري الأبطال أمام كلوب بروج البلجيكي (5-1).

