ماينتس قلب الطاولة على ليفركوزن

دوليه

قدّم ماينتس خدمة لبوروسيا دورتموند ثاني ترتيب الدوري الالماني باسقاط مطارده المباشر وضيفه باير ليفركوزن 3-2 أول من امس في افتتاح منافسات المرحلة الثالثة والعشرين.

وقلب ماينتس الذي كان متأخراً 1-2 الطاولة على ليفركوزن في 5 دقائق بتسجيله هدفين عبر البديلين الهولندي جان-بول بويتيوس (84) والدنماركي ماركوس إينغفارستن (88)، فيما سجل الاسباني آرون مارتن كاريكول (57) الهدف الأوّل لفريقه. وسجل هدفي ليفركوزن، التشيكي باتريك شيك (35) وبديله الارجنتيني لوكاس ألاريو (74). وأوقف ماينتس سلسلة انتصارات ليفركوزن عند 4 توالياً، علماً أن الاخير لم يذق طعم الخسارة في مبارياته الخمس الاخيرة (تعادل مع ضيفه أونيون برلين 2-2)، ليتجمد رصيده في المركز الثالث عند 41 نقطة. ووصعد ماينتس الى المركز السابع برصيد 34 نقطة. وتعرض باير ليفركوزن لخسارته الأولى في دور الإياب في البوندسليغا، علماً انه يهدف للعودة لمسابقة دوري أبطال أوروبا التي بلغها للمرة الأخيرة موسم 2019-2020. وافتتح المهاجم شيك التسجيل لصالح باير ليفركوزن في الدقيقة 35، مسجلا هدفه الـ20 هذا الموسم في الـ»بوندسليغا»، قبل أن يخرج مع بداية الشوط الثاني جراء تعرضه لاصابة في قدمه (49). وأدرك ماينتس التعادل عبر مدافعه كاريكول (57)، فيما ألغى الحكم هدفاً للمهاجم النمسوي كريم أونيسيفو بعد ثلاث دقائق بداعي التسلل على القائد الفرنسي موسى نياكاتيه اثر الاحتكام إلى حكم الفيديو المساعد «في آيه آر». وأعاد ألاريو، بديل شيك، الأفضلية لفريقه بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 74 اثر تمريرة من المهاجم الفرنسي موسى ديابي. لكن مجريات اللقاء تبدلت بين الدقيقتين 84 و88 بعدما نجح ماينتس في دك شباكة ضيفه بهدفين قاتلين عبر البديلين بويتيوس بعد دقيقتين من دخوله إلى أرض الملعب مكان دومينيك كوهر، وإينغفارستن بعد 6 دقائق من حلوله بدلاً من أونيسيفو.

