تعادل مخيب لليل

دوليه

فشل ليل حامل اللقب في التحضر بأفضل طريقة ممكنة لمهمته الشاقة أمام مضيفه تشلسي الانكليزي في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، باكتفائه بتعادل سلبي مخيب أمام ضيفه متز أول من امس، في افتتاح المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الفرنسي.

وتقدم ليل للمركز التاسع موقتاً برصيد 36 نقطة، ومتز المهدد بالهبوط إلى الثانية للمركز الـ18 موقتاً أيضا مع 21 نقطة. ويسافر ليل إلى لندن من أجل مواجهة تشلسي حامل اللقب بعد غد في ذهاب ثمن النهائي، على أمل ألا يتكرر سيناريو مشاركته الأخيرة في هذا الدور حين خرج عام 2007 على يد الفريق الإنكليزي الآخر مان يونايتد بالخسارة ذهاباً وإياباً بنتيجة واحدة 0-1.

وحافظ ليل على أفضليته على أرضه أمام متز في الـ «ليغ1» حيث لم يذق طعم الخسارة سوى مرة واحدة في مبارياته الـ 15 الاخيرة، مقابل 8 انتصارات و6 تعادلات، حيث تعود آخر خسارة له إلى 6 مايو 2017 (0-2). في المقابل، تحصن متز بدفاعه الذي لم يهتز خلال 5 مباريات من السبع الأخيرة خارج معقله في الـ «ليغ1».

وبعد فوزه في المرحلة الماضية خارج قواعده على مونبلييه 1-0، واضعاً خلفه هزيمته المذلة أمام سان جرمان 1-5 في المرحلة التي سبقتها، عاد ليل إلى أرض الواقع بهذا التعادل، في سعي رجال المدرب جوسلان غورفينيك للمشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل.

