غياب سداسي عن بايرن

دوليه

بات بايرن ميونخ مهددا بفقدان مجموعة هائلة من لاعبيه، عند مواجهة غرويتر فورت، اليوم، في الجولة الـ23 من الدوري الألماني. ويسعى الفريق البافاري لتضميد جراحه بعد السقوط المفاجئ في الجولة الماضية على يد بوخوم (2-4)، قبل تعادله خارج أرضه مع سالزبورغ النمساوي في دوري أبطال أوروبا. وأعلن المدرب الألماني يوليان ناغلسمان، في تصريحات أبرزتها شبكة «سكاي»، استمرار غياب الحارس المخضرم مانويل نوير ولاعب الوسط ليون غوريتسكا، بالإضافة إلى ألفونسو ديفيز لعدم جاهزيتهم. وأشارت ناغلسمان إلى خضوع ديفيز لفحوصات جديدة في غضون 5 أيام، في ظل معاناته مؤخرا من مشاكل في القلب. كما ألمح مدرب البايرن، لاحتمالية استمرار غياب الألماني جمال موسيالا، الذي عانى من فيروس كورونا مؤخرا، لكنه موقف سيتحدد قبل المباراة مباشرة. وأشار المدرب الشاب أيضا إلى الشكوك التي تحوم حول الثنائي سيرجي غنابري وكينغسلي كومان، حيث أكد أن الأول يعاني من مشكلة عضلية طفيفة، فيما تلقى الأخير ضربة في الكاحل.