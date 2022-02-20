الأبيض هزم الصداقة في «الطائرة العربية»

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حقق الكويت بداية قوية بفوزه على الصداقة الفلسطيني 3-0 (25-17، 25-19، 25-18) ضمن المجموعة الثانية في البطولة العربية للكرة الطائرة المقامة في تونس لغاية 27 فبراير الحالي، وفي المجموعة ذاتها فاز الريان القطري على أهلي طرابلس 3-0 أيضا. وفي المجموعة الأولى تفوق الترجي التونسي على الأولمبي الجزائري 3-0، وفي المجموعة الثالثة فاز دار كليب البحريني على البشمركة العراقي 3-0، وفي المجموعة الرابعة تغلب مستقبل المرسى التونسي على خيبل اليمني 3-1. ويلعب ممثل الكويت الثاني كاظمة أول مبارياته اليوم امام الترجي التونسي في 05:00 مساء.

