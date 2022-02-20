العربي حسمها

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حسم العربي لقاء الدربي المثير على حساب منافسه القادسية بالفوز عليه بهدف نظيف حمل توقيع المهاجم الليبي محمد صولة في الدقيقة 23 من عمر اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الأول من أمس على ستاد جابر الدولي في ختام منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الممتاز، التي شهدت فوزاً كاسحاً للكويت على حساب التضامن وبنتيجة 5 – 1.

واعتلى الكويت صدارة الترتيب برصيد 23 نقطة متقدماً بفارق الأهداف عن العربي الثاني، فيما تجمد رصيد القادسية عند 20 نقطة في المركز الرابع وخلف كاظمة الثالث (22 نقطة)، في حين ظل التضامن في المركز التاسع قبل الأخير برصيد 7 نقاط. وجاءت مواجهة القطبين الكبيرين مثيرة خصوصاً في دقائقها الأخيرة التي شهدت إلغاء هدف للقادسية.

الشوط الأول جاء عرباوياً، فكان الأخضر أفضل انتشاراً في أرجاء الملعب، وأكثر خطورة ورغبة في هز الشباك، ونجح لاعبوه في إغلاق منطقتهم أمام لاعبي الأصفر الذين عجزوا عن بناء الهجمات المنظمة إلا في مناسبتين، وكان واضحاً اعتماد القادسية على بدر المطوع في صناعة الكرات وإيجاد الحلول الهجومية، في الوقت الذي انتهج فيه عيد الرشيدي أسلوب الاستعراض والحل الفردي، لكن جميع محاولاته باءت بالفشل أمام صلابة الدفاع العرباوي الذي نجح في تضيق المساحات أمام لاعبي القادسية، مع اعتماده أسلوب الضغط والرقابة اللصيقة على لاعبي الخصم، وأدى محترف العربي الكرواتي جوسيب كينزيفيتش دوراً مضاعفاً من خلال مساندة خطي الدفاع والهجوم، ورغم تدخلاته العنيفة التي يستحق عليها الإنذار إلا أنه كان يبطل مفعول المحاولات القدساوية قبل أن تصل منطقة الأخضر، ويستحق المدافع الجزائري طارق بوعبطة الإشادة نظير ما قدمه من جهد، فكان سداً منيعاً أمام مرمى فريقه. في المقابل قدم لاعب وسط القادسية حسام السويسي مباراة جيدة مع الألباني لورنس تراشي لكنهما عجزا عن تغطية أخطاء التمرير التي تكررت مع محمد خليل وعيد الرشيدي، في حين كان المهاجم الجامايكي روماريو ويليامز شبه غائب عن مجريات اللعب ولا يظهر إلا عند ارتكاب الأخطاء، وباستثناء الخطأ المشترك من صباح خالد والعراقي علي فايز في الدقيقة 23 أدى الدفاع القدساوي الأدوار المطلوبة منه.

أولى المحاولات كانت للعربي الذي تحصل كرة ركنية في الدقيقة السادسة نفذها السنوسي الهادي وتابعها أحمد إبراهيم برأسه لكن كرته اصطدمت بصدر خالد إبراهيم وشتتها تراشي قبل أن تصل المهاجم العرباوي. ووقف حارس القادسية مبارك الحربي بالمرصاد لكرة كينزيفيتش الذي أطلقها من الجهة اليمنى من داخل المنطقة (17). وتألق سليمان عبدالغفور في التصدي لتسديدة راشد الدوسري الذي لعب الكرة ون - تو مع بدر داخل المنطقة قبل أن يطلقها راشد صاروخية لكن سليمان أبعدها إلى ركنية لم تستغل (18)، وافتتح صولة التسجيل للعربي مستغلاً سوء استقبال خالد صباح لرأسية زميلة فايز وسقوطه أرضاً فانطلق المهاجم الليبي بالكرة وتوغل داخل المنطقة وسدد في الزاوية اليسرى المكشوفة من مرمى الحربي وسط تغطية سيئة من فايز (23)، وحاول علي خلف مضاعفة النتيجة فسدد بيسراه كرة صاروخية من خارج المنطقة مرت بجانب القائم الأيسر (26).

وحاول عيد الرشيدي تعديل النتيجة عندما انطلق بالكرة من الجهة اليمنى وسدد بيسراه كرة قوية من زاوية المنطقة لكنها علت العارضة بقليل (27).ولم يستغل المطوع الكرة العرضية التي أرسلها الدوسري من الجهة اليمنى، فسددها بجوار القائم الأيمن لمرمى سليمان (28)، وبدوره السنوسي لم يستثمر الكرة العرضية التي أرسلها صولة من الجهة اليمنى فتابعها بكتفه خارج المرمى (44)، وقبل صافرة نهاية الشوط الأول كاد روماريو يعيد المباراة إلى نقطة الصفر عندما تابع عرضية الدوسري برأسه لكن سليمان أنقذ الموقف وأبعدها بصعوبة.

ومنذ انطلاقة الشوط الثاني سعى الأصفر للتعديل، وبالفعل كان الأكثر حماساً وسيطرة على الكرة طوال مجريات هذا الشوط لكنه كان يفتقد للمسة الأخيرة. وهيأ خالد صباح الكرة لزميله عيد داخل المنطقة فسددها الرشيدي (الذي لم يكن في يومه) دون تركيز كان لها سليمان بالمرصاد (47)، وتواصلت المحاولات القدساوية عبر المطوع لكن دون جدوى في ظل استبسال الدفاع العرباوي ووقوع لاعبي القادسية عدة مرات في مصيدة التسلل.وفي الدقيقة 64 كاد السويسي يجلب الفرح للجمهور القدساوي عندما تلقى كرة طولية من الرشيدي، لكنه سدد بمحاذاة القائم الأيسر بعد مراوغته المدافع العرباوي، وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع أشعل السويسي مدرجات جمهور الأصفر عندما تابع برأسه عرضية تراشي نحو الشباك، لكن الفرحة لم تكتمل بعد عودة الحكم علي محمود لتقنية الفار، إذ ألغى محمود الهدف بداعي خطأ على روماريو في كرة مشتركة مع أحمد إبراهيم قبل تسجيل الهدف. وأنذر محمود كلاً من راشد الدوسري ولورنس تراشي وأحمد الظفيري من القادسية وأحمد إبراهيم وعيسى وليد من العربي.

