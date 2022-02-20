العمل ضد القادسية في روزنامة الاتحاد

محلية

حدد النظام الاساسي لاتحاد كرة القدم عدة اهداف يتطلب منه ان يقوم بها ومن ابرزها الاستمرارية في الارتقاء برياضة كرة القدم وتنظيمها ومراقبتها داخل الاراضي الكويتية في ضوء المنافسة الشريفة.كما نصت أحد بنوده على تشجيع النزاهة والاخلاق واللعب النظيف في ضوء منع جميع الطرق او الممارسات مثل الفساد والمنشطات او التلاعب في نتائج المباريات.

الا ان الاتحاد الكويتي تناسى هذه القواعد التي يحرص الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» على تطبيقها وكأن الامر لايعنيه، وذلك ما يظهره بتنظيمه للبطولات المحلية وعلاقته مع الاندية، ففي كثير من الاتحادات تحدث ما بينها والاندية فجوة بسبب امر ما ويزول، الا ان في الكويت الوضع مختلف تماما فخلال المواسم الخمسة الاخيرة لا يمضي موسم كروي الا وتجد هناك مشكلة مابين القادسية والاتحاد الذي بات متفرغا فقط للقادسية بتطبيق اللوائح والقوانين عليه. وان كنا ندرك ان هناك اخطاء تقع من قبل القادسية لكن بشكل عام طريقة الاتحاد بتعامله يظهر كأنه مستهدف القادسية وكثيرا ما يكون التحكيم هو المحور الرئيسي الذي يبرهن على ذلك ففي الكثير من المباريات للقادسية طوال المواسم الخمسة الاخيرة تجده يظلم من قرارات التحكيم وهذا ليست طعنا بالحكام لكن اجتهادهم لم يكن في محله.

وفي لقاء اول من امس الذي جمع القادسية مع نظيره العربي جاء الحكم الخبرة علي محمود ليقع في المحظور بعدم احتسابه هدفا سليما للاصفر بداعي ان هناك خطأ على روماريو اتجاه احمد ابراهيم، وهذا التقدير من جانب علي محمود لم يكن موفقا بالرغم من ادارته الراقية للمباراة قبل ذلك الموقف ليضاف هذا الى المسلسل السابق ومعاناة القادسية من الحكام فكان الاجدر بالاتحاد ان يبتعد عن مثل هذا الامر المحرج باستقدام حكام من الخارج طالما ان حكامنا المحليين ليسوا قادرين على قيادة مثل هذه المباريات الحساسة وبنفس الوقت يرفع عنهم الحرج . الا ان الاتحاد «غاوي مشاكل» وكأنه لا يعيش ولا تسير اعماله الا بالاصطدام مع القادسية، وبما انه لديه اخطاء عديدة ومن ثم ليس بحاجة للاتحاد ان يكون عاملا اضافيا لاعاقة لاعبي القادسية من ممارسة حقهم والمنافسة مع بقية اقرانهم والاتحاد بتلك الاساليب الموسمية ينقصه فقط ان يضع ضمن روزنامته في كل موسم «العمل ضد القادسية» .ويبقى ان يعرف من يعمل على محاربة نادٍ يعد من الركائز الاساسية للرياضة الكويتية فانه واهم فالقادسية لن ينكسر، والكبار يعودون من جديد.

