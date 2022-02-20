الجابر: نسعى لبناء نواة لمنتخبات «التنس»

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شدد رئيس مجلس إدارة اتحاد التنس الشيخ أحمد الجابر على ضرورة المضي قدما نحو توسيع قاعدة الناشئين ونشر اللعبة في البلاد من خلال تنظيم البطولات والمهرجانات التى يسعى الاتحاد من خلالها لزيادة اعداد اللاعبين واللاعبات واكتشاف المواهب والعمل على صقلها لتصبح نواة للمنتخبات الوطنية في جميع المراحل السنية. وأوضح الجابر خلال حضوره الحفل الختامي لمهرجان الأعياد الوطنية للتنس الذي أقيم على ملاعب واحة مشرف بمشاركة عدة أكاديميات أن أعداد المشاركين الذي تخطى حاجز 70 لاعبا ولاعبة من المرحلة السنية 5 الى 12 سنة يؤكد بما لايدع مجالاً للشك أن لعبة التنس في الكويت مازالت تعد الرياضة المفضلة للكثير من اللاعبين واللاعبات وكذلك أولياء الأمور الذين قدموا نموذجا رائعا للاهتمام برعاية ابنائهم رياضيا من خلال الحضور والمتابعة والتشجيع على ممارسة لعبة التنس. وتوجه الجابر بالشكر إلى شركاء النجاح في هذا المهرجان والذين كانت بصماتهم واضحة في تقديم الدعم اللازم لنجاح المهرجان وهم مجلس إدارة جمعية مشرف التعاونية والاكاديميات المشاركة وجميع اللجان العاملة مؤكدا مواصلة اتحاد التنس تقديم كافة أوجه الدعم لجميع المبادرات التي تسعى الى النهوض باللعبة والارتقاء بها.

