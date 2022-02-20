نجاح منافسات «الأولمبياد الخاص للبولينغ»

محلية

اختتمت بطولة الكويت المحلية السادسة للبولينغ للاولمبياد الخاص الكويتي التي نظمها نادي الطموح الكويتي الرياضي بمشاركة 40 لاعباً ولاعبة يمثلون نادي الطموح ونادي وربة للمعاقين ولاعبين من غير ذوي الاعاقة بينهم مشاركون من الجيش الاميركي، واقيمت البطولة على مدى يومين في 5 منافسات للرجال والسيدات بنادي البولينغ بالسالمية. واقيم ختام البطولة برعاية وحضور رئيس مجلس ادارة نادي الطموح رحاب بورسلي المدير الوطني للاولمبياد الخاص الكويتي وجمع من اولياء الامور. واسفرت نتائج البطولة للزوجي المختلط ( رجال ) عن فوز احمد نصر الله وعبد الوهاب عيسى بالمركز الاول والثاني سيف المطيري وعبد العزيز القصار والثالث يوسف سالم وبراك العجمي ضمن المجموعة الأولى، وفي المجموعة الثانية حل محمد التركيت وفوزان القصار في المركز الأول وفهد الملا ومساعد الشمري ثانيا وسامي سلطان وصالح غنيم ثالثا، وفي زوجي موحد (للرجال) جاء في المركز الاول بدر السويدان وBrock وفي الثاني على عبد الله وTim وفي الثالث محمد الشواف وعبد العزيز صلاح. وفي مسابقة زوجي موحد للسيدات حلت هنادي الزعابي وزينب الدريع في المركز الاول وايمان الخالدي وهند الخالدي ثانيا ولولوة الحجي وشريفة الابراهيم ثالثاً في المجموعة الأولى، وفي المجموعة الثانية حل أولاً هاجر الظفيري وشهد التتان وثانياً آيات الطليحي ومريم الهندي وثالثاً شيخة الهندي وBertha. واعربت بورسلي عن سعادتها بالنجاح الرائع الذي حققته النسخة السادسة للبطولة التي اقيمت تزامناً مع احتفالات الوطن بأعياد الاستقلال والتحرير، وجسدت مستوى الاهتمام والرعاية الذي تولية الدولة لأبنائها من ذوي الاعاقة، مشيرة الى ان هذه البطولة تأتي ضمن انشطة الدمج الرياضي للاشخاص ذوي الاعاقة من منتسبي النادي لتهيئتهم رياضياً ونفسياً واجتماعياً وابراز طاقاتهم وتنمية مواهبهم، واشادت بدعم الهيئة العامة للرياضة وحرص واهتمام اولياء الامور ومشاركة اندية وربة والتحدي وتعاون نادي البولينغ الذي سخر امكانياته ومرافقه لاخراج البطولة بصورة مميزه وقدمت الشكر الى كل الجهود التي ساهمت في انجاح البطولة.

