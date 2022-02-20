العسعوسي: هدف السويسي صحيح.. وتدخل «الفار» سلبي

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أكد المحلل التحكيمي مشعل العسعوسي أن الهدف الذي سجله محترف القادسية التونسي حسام السويسي في مرمى العربي في الدقيقة 90+3، »صحيح وتم إلغاءه بتدخل سلبي من حكم الفار عمار أشكناني بداعي وجود ركلة حرة مباشرة»، إثر كرة مشتركة بين مهاجم الأصفر الجامايكي روماريو ويليامز ومدافع العربي أحمد إبراهيم قبل تسجيل الهدف. وأضاف: «لاعب القادسية في الأمام ولاعب العربي في الخلف.. شلون تحتسب ركلة حرة مباشرة»، وذكر عبر حسابه في «تويتر» أيضا: «الحكم الدولي علي محمود يتحمل الهدف الملغي لصالح القادسية مناصفة مع حكم الفار».