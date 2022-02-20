صباح الخالد: ندخل مرحلة جديدة تدفعنا لتحقيق التنمية

وطن النهار

بحضور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد أقيم امس العرض الحي الأول للفنون التراثية تحت عنوان دار الجمايل في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي.

حضر الحفل وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح ووزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدفاع بالوكالة الشيخ د. أحمد ناصر المحمد الصباح ووزير الإعلام والثقافة د. حمد روح الدين وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين بالدولة.

واشتمل الحفل الذي يعتبر باكورة فعاليات مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي للاحتفال بالأعياد الوطنية على فقرات موسيقية وطنية وعروض حية متنوعة لألوان من الفنون الشعبية إضافة الى عرض مواد فليمية عن التراث الكويتي.

وأعرب سمو رئيس مجلس الوزراء في تصريح صحافي بعد الحفل عن تهنئته لصاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد والشعب الكويتي بمناسبة الاعياد الوطنية متمنيا دوام التقدم والازدهار للكويت وشعبها الوفي.

وقال سموه إن البلاد وهي تحتفل بالذكرى السنوية الـ61 للاستقلال والذكرى الـ31 للتحرير تدخل مرحلة جديدة تدفعنا لمزيد من العمل لتحقيق أهدافها التنموية واستكمال مسيرتها الرائدة بالعطاء والبناء.



وأكد سموه اعتزازه بحضور هذا الحفل الوطني في مركز الشيخ جابر الاحمد الثقافي الذي يعكس صورة البلاد المميزة حضاريا وثقافيا مشيرا الى حرص مختلف الأجهزة والجهات الحكومية المعنية لاخراج فعاليات الاعياد الوطنية بصورة تليق بمكانة البلاد الثقافية والفنية.

واستذكر سموه بكل التقدير التضحيات التي قدمها شهداء الكويت الأبرار داعيا المولى أن يشملهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته جزاء ما قدموه لأهلهم ووطنهم من تضحيات كان لها الأثر الكبير في الحفاظ على استقرار وسيادة الوطن.

وكانت قد اجتمعت أمس في ساحة العلم التي شهدت العديد من الاحتفالات الوطنية تسع فرق شعبية لأول مرة في فبراير الحالي حيث قدمت الفرق عرضًا مميزاً لفن العرضة تحت عنوان دار الجمايل. شارك في هذا الاحتفال كل من فرق العرضة البرية فرقة أولاد عامر وفرقة القصر الأحمر وفرقة الرندي الشعبية وفرقة الجهراء للفنون الشعبية وفرقة الفنطاس للفنون الشعبية، وفرق العرضة البحرية وفرقة الماص وفرقة حمد بن حسين وفرقة معيوف مجلّي للفنون الشعبية وفرقة العميري للفنون الشعبية.