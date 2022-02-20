الطريجي: الموقف الكويتي راسخ تجاه مناصرة القضية الفلسطينية

وطن النهار

أكد رئيس الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب عضو مجلس الأمة النائب الدكتور عبد الله الطريجي ثبات الموقف الكويتي ورسوخه تجاه القضايا العربية خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية معربا عن فخره بنشاط البرلمان وحضوره القوي في مختلف المحافل البرلمانية العربية والدولية. وقال الطريجي في تصريح صحافي عقب اختتام أعمال المؤتمر ال 32 للاتحاد البرلماني العربي الذي عقد بالقاهرة على مدى يومين إن سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح والقيادة السياسية والبرلمان الكويتي «متفقون على جميع القضايا العربية لذلك فإن الموقف ثابت في كل المؤتمرات واللقاءات». وأضاف أن «مشاركات الشعبة البرلمانية الكويتية تعكس هذا الدعم والثبات في المواقف تجاه مختلف القضايا العربية».

وأثنى الطريجي على «الدور المؤثر» الذي يقوم به رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم قائلا «نحن فخورون بأنه يوجد لدينا رئيس مجلس أمة متفهم وواع ومدرك للقضايا العربية الحساسة ولذلك نجد النشاط الكويتي حاضرا بقوة في مختلف المحافل البرلمانية العربية والدولية».

وأشاد بالأمانة العامة لمجلس الأمة وما تقوم به من «جهود تحضيرية وتنظيمية متميزة» مشيرا إلى ما يقوم به موظفو الشعبة البرلمانية من دور في التنسيق والإعداد والمتابعة لجميع الفعاليات التي تشارك فيها الشعبة.

وثمن الطريجي مخرجات المؤتمر الذي يحضره بصفة مراقب وممثل عن الجمعية العمومية للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب، مبينا أن المؤتمر كان «ناجحا ومتميزا وصدرت قرارته كلها بالإجماع وتمثل ما تهدف إليه الشعوب حول التضامن العربي».

وتابع «سنخرج كاتحاد كشفي للبرلمانيين العرب بتقرير نرفعه للجمعية العمومية عن نجاح المؤتمر».

