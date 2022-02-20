الحليلة: المؤتمرات العربية تسهم في تحقيق مصالح الشعوب

وطن النهار

أكد أمين صندوق الشعبة البرلمانية الكويتية النائب سلمان الحليلة وعضو الشعبة النائب مساعد العارضي أهمية عقد المؤتمرات العربية في تسليط الضوء على القضايا العربية ومناقشتها وبحث سبل حلها من أجل تحقيق مصالح الشعوب. جاء ذلك خلال مشاركة وفد الشعبة البرلمانية برئاسة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في أعمال المؤتمر الـ32 للاتحاد البرلماني العربي المنعقد حاليا في القاهرة.

وقال الحليلة في تصريح صحافي إن إقامة المؤتمرات العربية أمر في غاية الأهمية لاسيما في تناول وبحث القضايا المشتركة وتحقيق مصالح الشعوب مؤكدا الحاجة الماسة لمثل هذه الاجتماعات لمواجهة التحديات التي تمر بها الدول العربية. وأشاد الحليلة بكلمة الرئيس الغانم أمام المؤتمر مشيرا إلى أنها جسدت استمرار جهود الدبلوماسية البرلمانية الكويتية في توحيد الصف العربي وتنسيق المواقف في البرلمانات الدولية تجاه القضايا العربية. ومن جانبه، شدد النائب مساعد العارضي في تصريح مماثل على أهمية عقد الاجتماعات والمؤتمرات للبرلمانات العربية من أجل بحث ومناقشة القضايا العربية وإيجاد الحلول المناسبة لها. وأشاد العارضي بتفاعل وفود البرلمانات المشاركة في المؤتمر الـ32 للاتحاد البرلماني العربي، معربا عن أمله بالخروج بنتائج إيجابية تحقق الأهداف المرجوة من عقد المؤتمر للوصول إلى التضامن العربي.

