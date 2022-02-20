جاسم النصف أميناً عاماً لجمعية البرلمانات العربية

وطن النهار

زكت جمعية (الأمناء العامون للبرلمانات العربية) الكويتي جاسم النصف أمينا عاما للجمعية لولاية ثانية.

وقال النصف في تصريح لـ«كونا» ان ذلك جاء خلال أعمال الاجتماع الـ39 للجمعية على هامش اعمال المؤتمر «32» للاتحاد البرلماني العربي. وأضاف انه تم خلال الاجتماع انتخاب أمين عام مجلس الشورى القطري الدكتور أحمد الفضالة رئيسا لجمعية أمناء البرلمانات العربية بعد حصوله على 10 أصوات مقابل 7 أصوات للمرشح البحريني. وذكر أنه تم كذلك تزكية امين عام مجلس النواب المصري المستشار احمد مناع نائبا لرئيس الجمعية. وأشار الى أن جدول الأعمال ناقش عددا من البنود ومنها تقديم تقرير حول حصيلة عمل الجمعية منذ الاجتماع الاخير والمصادقة على مشروع الميزانية للسنة المالية 2022 بالإضافة إلى اعتماد الحساب الختامي للسنة المالية 2021. وأوضح أن الاجتماع ناقش كذلك طلب انضمام رئيس ديوان مجلس النواب الليبي لجمعية الأمناء العامون وتحديد موعد ومكان الاجتماع القادم للجمعية وتحديد موضوعه.

