الحمد لاستحداث جهاز يشرف على المشاريع الكبرى

وطن النهار

تقدم عضو مجلس الأمة النائب أحمد الحمد باقتراحين برغبة في شأن «إنشاء جهاز للإشراف على إنجاز المشاريع الكبرى يضم ممثلين عن الوزارات المعنية لضمان التنسيق، فيما بينها وخاصة في ما يتعلق بالمشاريع الكبرى المستقبلية المرتبطة بخطة التنمية، مثل مشروع سكك الحديد، ومشروع المترو، ومشاريع المدن الجديدة والبنية التحتية الكبرى»، و«إنشاء جسر مشاة يربط بين منطقتي القادسية والمنصورية ويقع بين القطعتين 1، 2 بالقادسية وقطعة 2 بالمنصورية». وقال عن الاقتراح الأول، إنه يأتي حرصاً على سرعة إنجاز المشاريع الحيوية المهمة في الدولة، وتقليص الدورة المستندية التي تؤخر تنفيذ هذه المشاريع، ولتسهيل إجراءاتها وتذليل العقبات والصعوبات التي تحول دون إكمالها في مواعيدها المقررة.

وبالنسبة للاقتراح الثاني، قال الحمد إن منطقتي القادسية والمنصورية من المناطق السكنية التي يفصل بينها شارع الدائري الثاني، وهو شارع مزدحم على الدوام ولا يوجد جسر مشاة يربط بين المنطقتين، لافتاً إلى وجود الكثير من المارة العابرين بين المنطقتين وخصوصاً خلال شهر محرم مما يضيق السير ويعرض المارة والسائقين للخطر.

