المطر: المرأة هي المجتمع ولها دور في المحافظة على الثوابت الشرعية

وطن النهار

أكد عضو مجلس الأمة وأمين سر الشعبة البرلمانية النائب د. حمد المطر أن الكويت لها دور نشط ومتميز في اجتماعات البرلمانات العربية والإسلامية والدولية.

جاء ذلك في تصريح أدلى به النائب المطر لـ «كونا» على هامش مشاركته في اجتماع لجنة شؤون المرأة والطفولة بالاتحاد البرلماني العربي ضمن أعمال المؤتمر الـ 32 للاتحاد والذي يعقد حاليا في العاصمة المصرية القاهرة تحت عنوان (التضامن العربي).

وأشار الى أن مجلس الأمة لديه شعبة برلمانية غاية في التنظيم والاتقان مؤكدا أن الكويت دائما ما تزود لجان الاتحاد البرلماني العربي بآخر الملفات والتوصيات والتقارير «وهذا شيء نفخر به».

وقال المطر إنه ترأس اجتماع لجنة شؤون المرأة والطفولة «كمقرر» وذلك للاشراف على انتخابات اختيار رئاسة اللجنة بمشاركة 13 دولة عربية حيث ترشحت البحرين وقطر وفازت البحرين بعد حصولها على 10 أصوات مقابل 3 أصوات لقطر.

وأفاد بأنه ركز في كلمته أمام اللجنة على المبادئ الرئيسة لتمكين المرأة مؤكدا أن المرأة هي المجتمع ولها دور كبير في تعزيز الثقافة الاسلامية والمحافظة على الثوابت الشرعية خاصة في «القضايا ضد الفطرة السليمة مثل المثليين وغيرها».

