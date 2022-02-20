بهزاد: 18 دولة عربية تشارك في برنامج تدريبي

وطن النهار

أكد عضو مجلس الإدارة ومدير البرامج والأنشطة بالجمعية الكويتية لحماية البيئة جنان بهزاد أن «البرنامج التدريبي البيئي العربي الثاني» أطلق فعالياته بالدورة الأولى «إدارة المناطق الساحلية» افتراضيا ويشارك به 286 من ممثلي الجهات الحكومية والمنظمات المدنية والجامعات والمعاهد والمراكز العلمية والبحثية والمجاميع التطوعية من 18 دولة عربية، موضحة أن البرنامج ينظمه مركز صباح الأحمد للتدريب البيئي بالجمعية خلال الفترة من 14 فبراير الجاري حتى 14 مارس المقبل بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بمناسبة الأعياد الوطنية.