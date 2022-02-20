loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

بهزاد: 18 دولة عربية تشارك في برنامج تدريبي


أكد عضو مجلس الإدارة ومدير البرامج والأنشطة بالجمعية الكويتية لحماية البيئة جنان بهزاد أن «البرنامج التدريبي البيئي العربي الثاني» أطلق فعالياته بالدورة الأولى «إدارة المناطق الساحلية» افتراضيا ويشارك به 286 من ممثلي الجهات الحكومية والمنظمات المدنية والجامعات والمعاهد والمراكز العلمية والبحثية والمجاميع التطوعية من 18 دولة عربية، موضحة أن البرنامج ينظمه مركز صباح الأحمد للتدريب البيئي بالجمعية خلال الفترة من 14 فبراير الجاري حتى 14 مارس المقبل بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بمناسبة الأعياد الوطنية.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

أسماء المقبولين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة