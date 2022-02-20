طرح 33 ألف قسيمة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة

وطن النهار

عقدت مجموعة نيابية حكومية اجتماعاً لمناقشة اقتراح النائب بدر الحميدي حول إنشاء وتطوير 33 ألف قسيمة في الفراغات التي تم تحديدها في بعض المناطق الحضرية بحضور رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ووزيرة البلدية الدكتورة رنا الفارس ووكيلة وزارة المالية أسيل المنيفي ورئيسة قطاع الاستثمار بوزارة المالية نورة القبندي وممثلين من البلدية، وقد اعتذر عن عدم الحضور وزير المالية عبدالوهاب الرشيد لعارض صحي.

وقال الحميدي إن الاجتماع تطرق الى الحاجة لحلحلة القضية الإسكانية بتعاون الحكومة عن طريق طرح الأراضي وبيعها بسعر منخفض إلى أصحاب طلبات الرعاية السكنية ومن ثم من يرغب حسب شروط البيع.

ولفت الحميدي إلى شروط طرح 33 ألف قسيمة ومدى التعاون من وزارتي المالية والبلدية بطرحها خلال شهر، وتم وضع خطة طرح القسائم السكنية عن طريق المالية بالتعاون مع البلدية ومؤسسة الرعاية السكنية خلال ثلاثة الأشهر المقبلة، مضيفا الى أن الاقتراح ينص على أن يتراوح سعر القسيمة من 60 ألف دينار إلى 80 ألف دينار حسب الموقع بمساحة تتراوح من 250 إلى 300 متر مربع.

