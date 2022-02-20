المنفوحي: جائزة لأكثر فروع البلدية إنجازاً

وطن النهار

كشف مدير عام البلدية أحمد المنفوحي عن تشكيل فريق من ضباط اتصال من كل فروع البلدية في كل محافظة بالتنسيق مع فريق شكاوى البلدية ليتم حل الشكاوى الوارده وانجازها في أسرع وقت ممكن.

واكد خلال جولة ميدانية قام بها لإدارة الخدمات العامة للاطلاع على سير عمل الفريق الخاص بشكاوى البلدية عن توجه لطرح جائزة ربع سنوية لفروع البلدية في المحافظات الأكثر انجازا بعد تقييمهم عن طريق الاحصائيات الشهرية التي يتم فيها حل الشكاوى الواردة والتعامل معها.

وأفاد أن البلدية وضعت رؤية لتطوير خدمة واتساب البلدية ومركز اتصال البلدية 139 على الجانب الفني،، داعياً اياهم لتطوير العمل خاصة على مستوى الخدمات الإلكترونية والهاتفية فنيا وتعزيز سرعة الرد على الشكاوى الواردة لبلدية الكويت خاصة عبر خدمة الواتساب.

