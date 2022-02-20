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«الائتمان»: طلبات منحة الإعاقة إلكترونية.. والمبلغ في الحسابات خلال دقائق


أعلنت المتحدث الرسمي باسم بنك الائتمان حباري الخشتي عن اطلاق البنك خدمة منحة الإعاقة الذكية حيث تتيح الخدمة لذوي الإعاقة التقدم بطلب الحصول على منحة الإعاقة من خلال البوابة الإلكترونية للبنك www.kcb.gov.kw دون حاجة لإحضار أي مستندات ودون حاجة لزيارة أي من فروع البنك ودون تدخل بشري من موظفي البنك وتستغرق العملية دقائق معدودة، لافتة الى ان التحول الرقمي يأتي تماشيًا مع توجه الدولة وانطلاقًا من استراتيجية بنك الائتمان الكويتي في التحول الرقمي.
وأضافت الخشتي في تصريح صحافي أن بنك الائتمان يسخر كل الجهود والامكانيات لتقديم أفضل خدمة للمواطنين حيث سبق وأن اطلق البنك قرض الزواج الذكي والقرض العقاري الذكي كلها خدمات أطلقها البنك اتسمت بالسهولة واليسر وتوفير العناء على المواطنين، موضحة أن إجمالي المستفيدين من منحة الإعاقة خلال خمس السنوات الماضية 14359 معاقاً بمبلغ 118 مليونا و900 ألف دينار.


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