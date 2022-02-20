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المدلج: توجه لتعيين حديثي التخرج بقانونية البلدي


كشف عضو المجلس البلدي حمد المدلج عن توجه لإصدار قرار من قبل وزير الدولة لشؤون البلدية من أجل تعيين محامين في الادارة القانونية في البلدية لحديثي التخرج فقط وذلك بعد المطالبات الحثيثة.
وأفاد المدلج عبر حسابه الشخصي أنه تواصل مع وزير الدولة لشؤون البلدية وديوان الخدمة المدنية مؤكدين أن هناك دراسات وشروط وضوابط تتعلق في هذا الجانب.
يذكر أن المدلج قد قام سابقا بتوجيه عدة أسئلة تتعلق بالإدارة القانونية وسبب عدم تعيين كويتيين منذ عام 2005، علما أن وزيرة الدولة لشؤون البلدية د. رنا الفارس وجهت طلبا سابقا إعادة فتح التعيين للكويتيين في الإدارة القانونية بدرجة (محامي ب)، بعد توقف تعيينهم في هذه الإدارة منذ 15 عاماً، ويأتي ذلك انسجاما مع التوجه الحكومي نحو تكويت الوظائف العامة بالدولة، وإلى اهمية تمكين الكوادر الوطنية من شغل تلك الوظائف، واستنادا إلى المادة (26) من الدستور الكويتي أن الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة ولا يولي الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون.


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