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وطن النهار

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الحمضان: أرفض أي رسوم تمس جيب المواطن في لائحة المظلات


جدد عضو المجلس البلدي مشعل الحمضان رفضه فرض أي رسوم تمس جيب المواطن وتحديدا في ما يتعلق بمشروع لائحة المظلات الجديدة المنظورة امام اللجنة القانونية والمالية في المجلس خصوصا انه بعد الاطلاع على ما ورد بمواده، وبعد الدراسة المستفيضة تبين وجود العديد من العيوب التي لا بد من تعديلها. واضاف في تصريح صحافي بأنه سيتقدم خلال الاجتماع المقرر عقده اليوم بتعديلات تطال المادة السابعة بصوراتها الجديدة والتي تجبر المواطن على اصدار ترخيص لأي مظلة تقع ضمن عقاره الخاص وعليه يستوجب شطب او الغاء هذا البند من اللائحة.


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