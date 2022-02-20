الكويت ومصر.. علامة فارقة في تاريخ التعاون العربي

مال وأعمال

تعد العلاقات الكويتية- المصرية، إحدى العلامات الفارقة والمتميزة في تاريخ التعاون العربي المشترك، كما أنها نموذج يحتذى في تاريخ العلاقات الدولية، وتزداد أهمية تلك العلاقات بين البلدين عبر التنسيق والتعاون المثمر في مختلف القضايا، والتي تنوعت في جميع الميادين السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية والتعليمية والإعلامية والقضائية والفنية والسياحية والصحية والزراعية وكذلك العلاقات الاجتماعية.

ومنذ منتصف القرن التاسع عشر، وحتى يومنا هذا، تزداد العلاقات بين البلدين الشقيقين رسوخاً وثباتاً، حيث أكدت مصر دائماً تأييدها ووقوفها إلى جانب كل ما من شأنه تحقيق أمن الكويت واستقرارها سياسياً واقتصادياً وعسكرياً، وكانت مصر من أوليات الدول التي هنأت الكويت باستقلالها عام 1961، مروراً بموقف القيادة المصرية المؤيد والداعم للكويت خلال فترة الغزو العراقي الغاشم في العام 1990 .



وفي المقابل، تؤكد الكويت دائما دعمها الكامل لمصر في مختلف المواقف، وهو ما اتضح جليا حينما تم إعلان الوحدة المصرية - السورية عام 1958، حيث أعلنت الكويت دعمها لتلك الوحدة بالكامل، وكذلك وقوف الكويت إلى جانب مصر في مواجهة عدوان يونيو 1967، وفي حرب أكتوبر عام 1973، وأخيراً في تأييد إرادة الشعب المصري في ثورة 30 يونيو 2013 .

وتستهدف الدولتان، تعزيز العلاقات الاقتصادية، في مختلف المجالات التجارية والاستثمارية، حيث شهدت جمهورية مصر العربية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تنمية غير مسبوقة في تاريخها الحديث، وخاصة في مجالات بناء المدن والمشاريع العملاقة والبنية التحتية الضخمة من محطات الكهرباء والأنفاق وخطوط المواصلات والاتصالات والقطاعات الصحية والتعليمية والتعليم العالي، وهي انجازات في مجملها تحمل رسائل تحفيز وتشجيع للمستثمرين الراغبين في الاستثمار بتلك القطاعات.

ولعل ما يشجع العمل بالسوق المصري، ما حققه الاقتصاد من إنجازات كبيرة ومتميزة شهدت بها كبرى المؤسسات العالمية والإقليمية، فقد تمكن الاقتصاد من تحقيق أرقام ومؤشرات فاقت كل التوقعات، كما استطاع التصدي لجائحة كورونا على الرغم من المخاطر الاقتصادية التي واجهتها الاقتصاديات العالمية.



ومن بين تلك الإنجازات على سبيل المثال لا الحصر : ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي من 2500 مليار جنيه فى 2016، إلى 5651 مليار جنيه خلال 2020، وارتفاع الاحتياطي النقدى من مستوى 17.5 مليار دولار في 2016 إلى حوالى 40.1 مليار دولار في 2020، كما ارتفع إجمالي الصادرات نحو 136.2 مليار دولار خلال الفترة من 2016 وحتى 2020، ليرتفع حجم الصادرات المصرية خلال هذه الفترة بنسبة 22.5%، بعدما قفزت من مستوى 22.5 مليار دولار في 2016 إلى نحو 27.6 مليار دولار في 2020، كما تزامن ذلك مع ارتفاع قيمة تحويلات العاملين المصريين بالخارج من 18.7 مليار دولار خلال 2016 الى 29.6 مليار دولار خلال 2020، بالإضافة إلى تراجع عجز الميزان التجارى بنسبة 14% تراجعت قيمة العجز من مستوى 48.9 مليار دولار في 2016 إلى نحو 42 مليار دولار في 2020.

ومع كل تلك التطورات، نجد الاستثمارات الكويتية حاضرة وبقوة في كثير من القطاعات، حيث تسهم الحكومة والقطاع الخاص بشكل فاعل في تنمية وتطوير عجلة الاقتصاد المصري، فحجم الاستثمارات الكويتية في مصر تجاوزت حاجز الـ 15 مليار دولار، وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والكويت في 2020 حوالي 4 مليارات دولار، كما أن الكويت ثالث أكبر شريك تجاري عربي بعد السعودية والإمارات، ورابع شريك تجاري عالمي بين الدول المستثمرة.



وتوجد تلك الاستثمارات في كثير من المحافظات والمناطق المصرية، منها القاهرة والإسكندرية ومحافظات الدلتا والصعيد وغيرها، كما أن تلك الاستثمارات تتنوع لتغطي كل الانشطة الاقتصادية والمالية.

وقد شهدت الاستثمارات التمويلية في مصر أرقامًا مميزة من حيث التدفق المالي من خلال الشركات المساهمة وقطاعي البنوك والخدمات المالية، حيث وصلت إلى 58 شركة، باستثمارات بلغت نحو مليار و277 مليون دولار.



وحققت القطاعات الأخرى نموًا متزايدًا خلال السنوات الأخيرة، إذ بلغت الاستثمارات الكويتية في القطاع الزراعي 116 مليون دولار، وفي السياحة 546 مليون دولار، وفي القطاع الخدمي 276 مليون دولار.

وإلى جانب الاستثمارات الكويتية وحجم التبادل التجاري بين الكويت ومصر، يقيم نحو 20 ألف من الجالية الكويتية في مصر بين السياحة والدراسة والعلاج، وبلغ عدد السياح 200 ألف كويتي عبر 64 رحلة جوية أسبوعية بين البلدين، بينما يقيم 700 ألف وافد مصري في الكويت، ويعملون في معظم القطاعات التنموية في الكويت.

ومن هنا، فإن العلاقات الكويتية المصرية تنفرد بخصوصية معينة وتدفعها للأمام المصالح المشتركة ورصيد كبير ومتزايد من التعاون المشترك واتفاق بين البلدين في المواقف المصيرية التي تجمعهما.

