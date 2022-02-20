«الكويتية» تعلن غداً اتفاقية عملاقة مع «إيرباص»

مال وأعمال

كشفت مصادر لـالنهار، عن أن شركة الخطوط الجوية الكويتية، يترقب أن تعلن غداً الاثنين عن أكبر اتفاق بينها وبين مصنع إيرباص.

واضافت المصادر ذاتها، أن الاتفاق الكبير المتوقع يأتي في إطار اتفاقية لإعادة هيكلة أسطول الشركة بأحدث طائرات إيرباص المتطورة.

وبحسب المصادر فإن هذا الاتفاق يعد أكبر اتفاق يعقده الناقل الوطني مع مصنع طائرات عالمي.

وتتضمن الاتفاقية المزمع توقيعها بين الخطوط الجوية الكويتية ومصنع إيرباص انضمام عدد من الطائرات الجديدة من نوع إيرباص متنوعة الطرازات والأحجام والسعة لأسطول الكويتية، وهو ما سيعتبر نقلة نوعية غير مسبوقة في مسيرة الطائر الأزرق في تحديث أسطول الطائرات من حيث العدد والأنواع والأحجام والسعة المتاحة لحمل الركاب. واشارت الى ان تحديث اسطول الخطوط الكويتية يأتي في إطار التزامها الشامل تجاه عملائها بمواكبة أحدث الطرازات العالمية لتفير الأمان والراحة الكاملة وتغطية كافة الوجهات، مؤكدة أن الاتفاقية ستمثل إضافة كبيرة مميزة ونقلة نوعية للطائر الأزق.

وبينت المصادر أن سيعقب حفل التوقيع على الاتفاقية الكبيرة المرتقبة والذي سيحضره رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ووفد رفيع المستوى من شركة إيرباص، عقد مؤتمر صحافي لرئيس مجلس الإدارة علي الدخان يسلط من خلاله الضوء على تفاصيل هذا الاتفاق المهم والذي سيكون له بالغ التأثير على عمليات التشغيل التجاري للخطوط الكويتية بما يحقق أهدافها الاستيراتيجية المأمولة وأهمها، مواكبة آخر التطورات التكنولوجية والخدماتية في عالم الطيران والتي تقوم على السلامة والأمن، ثم تقديم الخدمة المتميزة للعملاء مع الوصول إلى تكامل وتجانس أسطول الطائر الأزرق بما يتناسب مع حجم الطلب على الوجهات المختلفة، خاصة مع إعلان الطائر الأزرق عن خطته التشغيلية القادمة والتي تضمنت فتح عدد من الوجهات الجديدة وزيادة التشغيل إلى وجهات حالية.

