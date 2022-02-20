«وفرة»: عجز الموازنة يحتاج لعلاج مستدام

مال وأعمال

تناول تقرير شركة وفرة للاستثمار الدولي عن شهر يناير احدث تقارير وكالة وكالة «ستاندرد آند بورز» (S&P) للتصنيفات الائتمانية الذي أكد استمرار تصنيف الكويت عند (A-) مع نظرة مستقبلية سلبية مبررة ذلك الى استمرار العجز في موازنة الكويت والذي بلغ 12 % وهو الأعلى بين جميع الدول بالتصنيف، ومشيرة كذلك الى انه في حال استمرار العجز سيكون هناك فرصة لخفض التصنيف مرة أخرى، كما انها حددت سعر التعادل بالميزانية بين 85-90 دولاراً للبرميل. وبين التقرير ان من اهم إيجابيات التصنيف الصادر عن وكالة «S&P» هو امتلاك البلاد ثروات نفطية ضخمة واستثنائية والاستفادة من ارتفاع الأسعار فضلا عن تحسن العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية اضافة الى ضخامة حجم أصول صناديق الثروة السيادية وكذلك الاحتياطات المالية الخارجية.

الا ان الوكالة أشارت أيضا الى بعض نقاط الضعف بالاقتصاد الكويتي والتي قد تسهم في خفض تصنيفها الائتماني ومنها الاعتماد الكبير على القطاع النفطي وما ينتج عنه من تقلبات اقتصادية ومالية، وعجز الموازنة الذي يعتبر الأعلى عالميا، وهنا اشار التقرير الى انه وكما ذكرنا سابقا، يبقى التحدي الأكبر هو وضع خطط ورؤى اقتصادية وسياسات مالية واضحة للدولة وعدم الاعتماد على الصدف والمنح (القدرية) مثل ارتفاع أسعار النفط، والعمل على اشراك القطاع الخاص في قطار تنمية مستدامة. وشدد التقرير على انه مازال الامل معقودا على التوجه الحصيف لوزير المالية الجديد لموازنة عام 2022- 2023 حيث أشار الى عدة نقاط إيجابية منها: خفض الانفاق بنسبة 4.8% ووضع سقف للموازنة لا يتجاوز 22 مليار دينار وكذلك خفض سعر التعادل ليصل الى 75 دولار للبرميل وان سعر الأساس للموازنة هو 65 دولاراً للبرميل.

قرارات أسواق المال

الى ذلك قال التقرير ان يناير شهد إقرار التعديلات على أنظمة الاستثمار الجماعي حيث تجدر الإشارة إلى أن هذه التعديلات تعتبر أكبر التعديلات التي جرت على اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما منذ التعديل الشامل الذي جرى في عام 2015. فقد طالت التعديلات الحالية 3 كتب من اللائحة التنفيذية عن طريق تعديل واضافة ما يزيد عن 215 مادة وتعريف، بالإضافة إلى تعديل واضافة 17 ملحقاً ومرفقاً من اللائحة.

البورصة في يناير

وعن اداء البورصة في يناير الماضي، قال التقرير ان النشاط استمر بالسوق، مبينا انه وعلى الصعيد المحلي سيمثل الربع الأول من 2022 حجر الأساس لأداء العام حيث انه من المتوقع ان تشهد بعض الأسهم نشاطا جيدا مع البدء في الإعلان عن النتائج السنوية للشركات ولا سيما القطاع البنكي وبعض الأسهم القيادية ببورصة الكويت.

واضاف التقرير ان جميع مؤشرات السوق ارتفعت بالإضافة الى القيمة السوقية التي شارفت على 44 مليار دينار، كما شهدت معظم الأسهم التشغيلية والقيادية وبعض الأسهم الصغيرة نشاطا جيدا في ضوء مؤشرات عن النتائج السنوية لعام 2021 ومن المتوقع استمرار حالة الزخم لحين الانتهاء من إعلانات الشركات عن أرباحها وتوزيعاتها السنوية.

وخليجيا، حقق مؤشر سوق السعودية اعلى ارتفاعا بين الاسواق الخليجية بنسبة بلغت 8.78% بنهاية يناير. فيما شهد مؤشر السوق ابوظبي أعلى انخفاضا بنسبة بلغت (0.33%) منذ بداية الشهر.

