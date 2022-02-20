«KIB» أطلق «لا وطن مثل الكويت» احتفالاً بالأعياد الوطنية

مال وأعمال

احتفالاً بحلول الأعياد الوطنية للكويت، وكجزء من برنامجه الخاص بالمشاركات المجتمعية الذي يأتي تحت شعاره المؤسسي والمجتمعي بنك للحياة، قام بنك الكويت الدولي (KIB) أخيراً بتصوير وإطلاق إعلانه التلفزيوني الذي يتضمن أغنية وطنية بصوت الفنان: عبد العزيز لويس، تحت عنوان لا وطن مثل الكويت، والتي تعبر عن احتفال البنك بتراث الكويت وتقاليدها السامية في إطار شبابي يعكس نظرة KIB للمستقبل المشرق الذي تنتظره البلاد، وذلك تحت رؤية أميرها، حفظه الله ورعاه.

وقد جاء إطلاق هذا العمل الفني كجزء من برنامج KIB الشامل الذي أعده للاحتفال بمناسبة حلول الأعياد الوطنية خلال شهر فبراير، علماً بأن الإعلان قد تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي هذا السياق، قال المدير العام للخدمات المصرفية للأفراد في KIB، عثمان توفيقي: نحن لا نرى أنفسنا بمثابة مؤسسة مصرفية ومالية رائدة فقط، بل حرصنا أن يرانا مجتمعنا بمثابة كيان وطني يسعى من خلال هذه المشاركات والفعاليات إلى ترسيخ مبادئ الوحدة الوطنية والتضامن والتلاحم الاجتماعي بين أفراده، وتعزيز تواجده بينهم بكل الطرق والوسائل، وبأساليب مبتكرة وجديدة، تسهم في ترك بصمة وأثر واضح في الذاكرة كعمل فني وثقافي.

ومن جانبها، علقت مروه معرفي، من إدارة التسويق ووحدة الاتصال المؤسسي في KIB، أن فريق البنك قد قام باختيار الكلمات لهذا العمل الفني بعناية لتعكس أيضاً وبكل وضوح فخر KIB بهويته الكويتية وانتمائه للمجتمع المحلي، واستراتيجيته التي تعتمد بشكل كبير على تعيين الطاقات الشبابية وتوظيف أفكارهم العصرية، بما يتماشى مع توجهات الدولة التي تقوم عليها خطط التنمية الوطنية، والمتعلقة بالاستثمار في الشباب الكويتي وقدراته المميزة لبناء مستقبل البلاد.

والجدير بالذكر أن هذا الإنتاج الفني ليس هو الأول من نوعه لدى KIB، حيث قام البنك في السابق بالاحتفال مع عملائه في مختلف المناسبات والتفاعل معهم في شتى المناسبات، مقدماً مجموعة فريدة من الأعمال المميزة التي تعكس التزام البنك بتفعيل دوره في المشاركات المجتمعية باستمرار، وذلك تحت شعاره بنك للحياة، وهو المفهوم الذي تبناه البنك منذ أعوام عديدة ليصبح دائماً الشريك المثالي لمجتمعه في جميع الأوقات.

