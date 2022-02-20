14.99 مليون دينار صافي أرباح «المركز»

مال وأعمال

أعلنت شركة المركز المالي الكويتي عن نتائجها المالية لعام 2021، حيث بلغ إجمالي الإيرادات 30.64 مليون دينار، مقارنة بإجمالي بلغ 13.16 مليون دينار في عام 2020، وبلغ صافي الربح الخاص بمساهمي الشركة 14.99 مليون دينار، مقارنة بخسائر بلغت 1.72 مليون دينار في عام 2020، وبلغت ربحية السهم 31 فلساً كما في 31 ديسمبر 2021.

وصرح ضرار الغانم، رئيس مجلس الإدارة: «في عام 2021، شهدنا انتعاشاً اقتصادياً فاق التوقعات حول العالم، وهو ما كان أمراً ملحاً عقب جائحة كوفيد-19، والتي أسهمت في خلق أزمة مالية عالمية في العام 2020، وكان الانتعاش واسع النطاق ملحوظاً في الأسواق الخليجية والقطاعات وفئات الأصول المختلفة، إلا أن النمو تراجع في الربع الأخير من عام 2021، مدفوعاً بارتفاع المخاطر الناجمة عن المتحور الجديد لفيروس كوفيد-19 (أوميكرون).

وخلال العام، نجح «المركز» في تجاوز آثار الجائحة والخروج بأداء أفضل مما سبق في السنوات الماضية، ويسعدني أن أعبر عن فخري بفرق عمل «المركز» الذين حرصوا على تقديم أعلى المستويات في خدمات إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية للعملاء للحفاظ على مكانة «المركز» كشريك في إدارة الثروات، وساهمت جهودهم في حصول «المركز» على خمس جوائز مرموقة خلال عام 2021، وهو ما يؤكد على نجاح «المركز» في تلبية متطلبات عملائه الاستثمارية في ظل بيئة تنافسية متطورة.»

كما أفاد علي خليل، الرئيس التنفيذي: «كان أداء «المركز» مدعوماً بالانتعاش الاقتصادي العالمي ونمو أسواق الأسهم العالمية، والتي أسهمت في تحقيق عوائد إيجابية للمستثمرين، وفي ظل هذه العوامل، قام «المركز» بالتركيز على تقديم حلول استثمارية مبتكرة، مع مراقبة المخاطر الممكنة بحرص، من أجل توفير عوائد مستدامة للعملاء,

وخلال عام 2021، بلغت أتعاب إدارة الأصول 8.79 ملايين دينار، بنمو نسبته 17% على أساسٍ سنوي مدعومة بنمو إجمالي الأصول تحت الإدارة، والتي بلغت 1,041 مليون دينار في عام 2021، مقارنة بإجمالي 979 مليون دينار في عام 2020، إلى جانب الأرباح من عمليات التخارج من المشاريع العقارية في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا،

وارتفعت أتعاب الخدمات المصرفية الاستثمارية بنسبة 67% على أساسٍ سنوي إلى 1.02 مليون دينار مقارنة بالعام الماضي، مع تنفيذ صفقات عالية المستوى في مجالي أسواق الأسهم والاستشارات.

وشمل إجمالي الإيرادات أيضاً مكاسب من الاستثمارات بقيمة 15.50 مليون دينار، بالمقارنة مع خسائر بقيمة 2.08 مليون دينار في عام 2020 بسبب تأثير الجائحة.

وقام «المركز» بالإدارة النشطة للصناديق الاستثمارية لتعزيز العوائد المعدلة حسب المخاطر وللاستفادة من ظروف السوق الخاصة في ظل ارتفاع مستويات السيولة ومشاركة المستثرين الأجانب، ونتيجة لذلك، سجلت صناديق «المركز» الاستثمارية عوائد إيجابية في عام 2021، كما أطلق «المركز» خدمات صانع السوق لخمسة عملاء خلال العام، وبالإضافة إلى ذلك، استمرت مستويات الإشغال والتأجير والتحصيل في التحسن، مما أسهم في تعزيز الأداء في المشاريع العقارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

