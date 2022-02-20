«الشال»: إنتاجية القطاع الحكومي ضعيفة

مال وأعمال

اكد تقرير الشال انه وفقا لآخر الإحصاءات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء حول أعداد العمالة في الكويت كما في نهاية الربع الثالث من عام 2021 إلى أن حجمها بلغ نحو 1.904 مليون عامل من غير احتساب العمالة المنزلية (1.930 مليون عامل في نهاية الربع الثاني 2021). وعند إضافة العمالة المنزلية وما في حكمها -القطاع العائلي- البالغة نحو 608 آلاف عامل، يصبح المجموع نحو 2.512 مليون عامل (2.569 مليون عامل في نهاية الربع الثاني 2021)، أي بانخفاض بنحو 57 ألف عامل، وتبلغ نسبة العمالة المنزلية نحو 24.2% من إجمالي العمالة في الكويت كما في نهاية الربع الثالث من عام 2021 (24.9% من إجمالي العمالة في نهاية الربع الثاني 2021).

وبلغ معدل الأجر الشهري للذكور من العمالة الكويتية في القطاع الحكومي نحو 1878 دينار (1872 دينار في نهاية الربع الثاني 2021)، وبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات نحو 1310 دنانير (1304 دنانير في نهاية الربع الثاني 2021)، بفارق بحدود 43.3% لصالح أجور الذكور.



وبلغ معدل الراتب الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الحكومي نحو 772 ديناراً (769 ديناراً في نهاية الربع الثاني 2021)، وبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 694 ديناراً (688 ديناراً في نهاية الربع الثاني 2021) بفارق لصالح الذكور بحدود 11.2%، أي أن الفارق بين الجنسين أكثر عدالة في حالة غير الكويتيين. ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين من الجنسين في القطاع الحكومي نحو 1539 ديناراً (1533 ديناراً في نهاية الربع الثاني 2021)، ويبلغ نفس المعدل لغير الكويتيين نحو 732 ديناراً (728 ديناراً في نهاية الربع الثاني 2021)، بفارق بين المعدلين بحدود 110.2% لصالح الكويتيين. ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور الكويتيين في القطاع الخاص نحو 1529 ديناراً (1519 ديناراً في نهاية الربع الثاني 2021)، أي أدنى بنحو -18.6% من معدل أجر الذكور في القطاع الحكومي، ويبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات في القطاع الخاص نحو 973 ديناراً (958 ديناراً في نهاية الربع الثاني 2021)، أي أدنى بنحو -25.8% من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي، ولا شك أن مخصصات دعم العمالة المواطنة تؤدي إلى ردم تلك الفوارق.



ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص نحو 300 دينار (296 ديناراً في نهاية الربع الثاني 2021)، أي نحو 38.9% من مستوى زملائهم في القطاع الحكومي، ويبلغ معدل الأجر الشهري للإناث غير الكويتيات في القطاع الخاص نحو 418 ديناراً (411 ديناراً في نهاية الربع الثاني 2021)، وهو أعلى من معدل أجر الذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص بنحو 39.5% ولكنه أدنى من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي بنحو -39.7%.

وفي حال دمج القطاعين الحكومي والخاص، يبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين الذكور نحو 1806 دنانير (1799 ديناراً في نهاية الربع الثاني 2021)، وللإناث الكويتيات نحو 1261 ديناراً (1252 ديناراً في نهاية الربع الثاني 2021)، ويتسع الفارق لصالح الذكور إلى 43.3%. ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين 313 ديناراً (309 دنانير في نهاية الربع الثاني 2021)، ويبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 478 ديناراً (471 ديناراً في نهاية الربع الثاني 2021) ويصبح الفارق لصالح الإناث نحو 53%. ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين ذكوراً وإناثاً في القطاعين نحو 1490 ديناراً (1482 ديناراً في نهاية الربع الثاني 2021)، ويبلغ لغير الكويتيين نحو 331 ديناراً (327 ديناراً في نهاية الربع الثاني 2021).

وبلغ عدد العمالة الكويتية في القطاع الحكومي وفقاً لنفس المصدر نحو 351.6 ألف عامل (346.6 ألف عامل في نهاية الربع الثاني 2021)، ويبلغ عددهم في القطاع الخاص نحو 72.6 ألف عامل (73 ألف عامل في نهاية الربع الثاني 2021)، أي أنها عمالة موزعة إلى نحو 82.9% عمالة حكومية و17.1% عمالة قطاع خاص. وتبلغ نسبة الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي من حملة الشهادات الجامعية نحو 43.9%، إضافة إلى نحو 4.4% من حملة الشهادات ما فوق الجامعية، ونحو 14.1% لمن يحملون شهادات فوق الثانوية ودون الجامعية، ونحو 21.4% لحملة الشهادات الثانوية أو ما يعادلها، أي أن نحو 83.9% من موظفي القطاع الحكومي من حملة الشهادات ما بين الثانوية وحتى الدكتوراة. ورغم ذلك، ظلت إنتاجية القطاع الحكومي ضعيفة، إما بسبب بيئة العمل المزدحمة وغير المنظمة، أو بسبب ضعف المستوى التعليمي، أو بسبب الانفصال ما بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، أو حتى بسبب انتشار شهاداته المضروبة.



800 مليون دينار إجمالي أدوات الدين العام المحلي



اشار تقرير الشال الاسبوعي الى ان النشرة الإحصائية النقدية الشهرية لبنك الكويت المركزي لشهر ديسمبر 2021، كشفت ان رصيد إجمالي أدوات الدين العام المحلي (بما فيها سندات وعمليات التورق منذ أبريل 2016) قد انخفض بما قيمته 250 مليون دينار ليصبح 800 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2021 مقارنة بمستواه في نهاية ديسمبر 2020، أي ما نسبته نحو 1.8% من حجم الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2021 والذي سيبلغ نحو 44.3 مليار دينار (تقديرات الـ EIU).

وبلغ متوسط أسعار الفائدة (العائد) على أدوات الدين العام، لمدة سنة 1.375%، ولمدة سنتين 1.500%، ولمدة 3 سنوات 1.625%، ولمدة 5 سنوات 1.750%، ولمدة 7 سنوات 1.875%، ولمدة 10 سنوات 2.000%. وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته 100% من إجمالي أدوات الدين العام المحلي (100% في نهاية ديسمبر 2020). وتذكر نشرة بنك الكويت المركزي أن إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين المقدمة من البنوك المحلية في نهاية ديسمبر 2021 قد بلغ نحو 42.287 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 54.9% من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع ملحوظ بلغ نحو 2.520 مليار دينار أي بنسبة نمو بلغت نحو 6.3% عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2020. وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 19.432 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 46% من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 17.251 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2020) وبنسبة نمو بلغت نحو 12.6%. وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 14.391 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 74.1% من إجمالي التسهيلات الشخصية.



الهند تتصدر العمالة في الكويت تليها المصرية والوطنية



ذكر الشال ان نحو ربع إجمالي العمالة الوافدة في الكويت عمالة منزلية، بلغ عددها كما في نهاية الربع الثالث من عام 2021 وفق جداول الإدارة المركزية للإحصاء نحو 608 آلاف عامل (639 ألف عامل في نهاية الربع الثاني 2021)، وموزعة مناصفة تقريباً ما بين الذكور البالغ عددهم نحو 301 ألف عامل، والإناث البالغ عددهن نحو 307 آلاف عاملة.

يتصدر عمالة الذكور القادمون من الهند بنحو 200 ألف عامل (210 آلاف عامل في نهاية الربع الثاني 2021)، بينما تتصدر الفلبين عمالة الإناث بنحو 135 ألف عاملة، وتتصدر الهند أرقام العمالة المنزلية من الجنسين بنسبة 47% من إجمالي العمالة المنزلية، تليها الفلبين بنسبة 22.3% من الإجمالي.

وبشكل عام، تستحوذ أربع جنسيات هي الهند، الفلبين، بنغلاديش وسيريلانكا على نحو 94.7% من إجمالي عدد العمالة المنزلية من أصل 10 جنسيات، بينما تحتل الجنسيات الست الأخرى لأعلاها 2.1% ولأدناها 0.2%. وضمن الدول العشر المصدرة للعمالة المنزلية 3 دول أفريقية، تتصدرها أثيوبيا بنصيب 2.1% من جملة تلك العمالة، ثم بنين والسودان بنسبة 0.2% لكليهما. ولو قمنا بدمج أرقام العمالة المنزلية بفئات العمالة الوافدة الأخرى وفقاً لجنسياتها، سوف يبلغ عدد العمالة الإجمالي من الجنسية الهندية نحو 737 ألف عامل، أي ما نسبته 29.3% من جملة العمالة. تليها في الترتيب الثاني العمالة من الجنسية المصرية، وبإجمالي عمالة بنحو 457 ألف عامل، وبنسبة 18.2% من إجمالي العمالة ونحو 21.9% من إجمالي العمالة الوافدة.

يليهما في الترتيب الثالث العمالة الكويتية بنحو 424 ألف عامل وبنسبة 16.9% من إجمالي العمالة، وقد ترتفع تلك النسبة لو كانت أرقامها في الجداول تشمل العسكريين. وتأتي بنغلاديش في المرتبة الرابعة بإجمالي عمالة بحدود 239 ألف عامل، وتحتل الفلبين المرتبة الخامسة باجمالي عمالة بحدود 201 ألف عامل.

