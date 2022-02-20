الحكومة تتخلى تدريجياً عن إدارة الاقتصاد

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كشفت مصادر لـ النهار، عن خطوات حكومية جادة للتخلي تدريجياً عن إدارة الاقتصاد لصالح القطاع الخاص، مضيفة أن الهدف هو تخفيف اعباء الميزانية العامة للدولة التي دفعت لاستنزاف سيولة الاحتياطي العام.

وبينت المصادر أن هذا التوجه، يأتي في إطار تشجيع القطاع الخاص على المساهمة في القطاعات الاقتصادية المتنوعة، عبر طرح الشركات الحكومية للخصخصة، استنادا الى ان القطاع الخاص المحلي بات يمتلك الخبرة والإدارة القادرة على تحويل تلك الشركات من الخسارة إلى الربحية.

وتحدثت المصادر عن دراسة وضع الشركات الحكومية وقدرتها على تحقيق الربحية، لافتة الى أن تجارب خصخصة الشركات الحكومية في تسعينيات القرن الماضي أثبتت نجاحاً كبيراً وأسهمت في تعزيز الوضع الاقتصادي وخلقت آلاف الفرص الوظيفية أمام العمالة الوطنية.



وأشارت إلى أن استمرار شركات القطاع العام الخاسرة يكبد ميزانية الدولة خسائر فادحة يترتب عليها الكثير من الأزمات المالية.

وأضافت أن تلك التوجهات تأتي في ظل سعى الحكومة لتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على مصدر وحيد للإيرادات وهو النفط الذي يعاني التذبذب من حين.

وأكدت المصادر أنه لا يمكن الاعتماد بشكل مستمر على النفط في تنفيذ مشاريع الخطط التنموية المدرجة في استراتيجية كويت جديدة 2035، كما أنه لا يمكن الاستمرار في إدارة شركات القطاع العام بالشكل الذي تتواجد عليه حالياً، موضحة أن التغيير الجذري بات مطلوباً عن أي وقت مضى.

وتستهدف الحكومة تقليص نفقاتها الجارية في العام المالي الحالي 2021/2022 بواقع 10%، في إطار سعيها نحو خفض العجز في ميزانية الدولة من مستواها المقدر بأكثر من 12 ملياراً لأقل من حاجز الـ 3 مليارات دينار، خاصة مع ارتفاعات أسعار النفط لمستويات قياسية لم تسجلها منذ 7 سنوات تقريباً.