أملاك الدولة تحت مظلة حكومية واحدة

الأولى

كشفت مصادر مطلعة لـ النهار، عن توجه حكومي لتجميع عقارات وأملاك الدولة تحت مظلة إشرافية واحدة، بهدف الاستفادة الشاملة منها، وتعظيماً لإيراداتها.

وقالت إن خطة الاستفادة تعتمد وبشكل رئيس على زيادة الإيرادات المالية المحصلة من تلك الاملاك، بما يتناسب من التوجهات الاستثمارية في الأسواق العقارية والحرفية والسياحية والتراثية.



وأوضحت أن تلك التحركات تأتي في إطار نظام يشمل رفع كفاءة إدارة عقارات أملاك الدولة وإدارة العقود، وإدارة نزع الملكية للمنفعة العامة، بما يعني نزع ملكية العقارات الخاصة عند الحاجة إليها للمنفعة العامة وتأجير الأراضي المملوكة للدولة من شاليهات وأسواق ومزارع وأراض، بما يعود بالنفع على تعظيم إيرادات الدولة.

ونوهت الى ان تلك الخطوات تأتي في الوقت الذي تشهد فيه استقرار أسعار النفط عند مستوياتها العالية، التي ستساعد الحكومة في تنفيذ الخطط الاستراتيجية الفعالة لتعظيم الإيرادات وعدم الاعتماد على مصدر وحيد للدخل.