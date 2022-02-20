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دار الجمايل


بحضور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، أقيم أمس العرض الحي الأول للفنون التراثية تحت عنوان دار الجمايل في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي.
وأعرب سمو رئيس مجلس الوزراء في تصريح صحافي بعد الحفل عن تهنئته لسمو أمير البلاد وسمو ولي العهد والشعب الكويتي بمناسبة الاعياد الوطنية، متمنيا دوام التقدم والازدهار للكويت وشعبها الوفي.
وقال سموه إن البلاد وهي تحتفل بالذكرى السنوية الـ61 للاستقلال والذكرى الـ31 للتحرير تدخل مرحلة جديدة تدفعنا لمزيد من العمل لتحقيق أهدافها التنموية واستكمال مسيرتها الرائدة بالعطاء والبناء.


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