فحص «DNA» لمواليد الخارج

الأولى

اعلنت وزارة الداخلية أن لجنة مشتركة من الإدارة العامة للجنسية والأدلة الجنائية ستقوم بتحديد الهوية الكويتية لأشخاص موجودين خارج البلاد وذلك تطبيقا للقانون وحماية للهوية الكويتية وتفاعلا مع الحالات الإنسانية.

وقالت في بيان لها إن هناك لجانا مشتركة من الإدارة العامة للجنسية والإدارة العامة للأدلة الجنائية تقوم ببحث بعض حالات المواليد الموجودة خارج الكويت الناتجة عن زواج من مواطنين.

وأوضحت أن هذه اللجان تتوجه دوريا إلى بعض الدول التي يوجد فيها عدد من المواليد لأخذ عينة من البصمة الوراثية ثم تقوم الإدارة العامة للجنسية عقب العودة إلى الكويت بالتحقق من تطابق العينات مع الأب الكويتي أو ذويه لافتة إلى أنه في حالة تطابق العينة يتم منح المولود سمة الدخول إلى البلاد باعتباره مواطنا كويتيا.



وذكرت أن هناك بعض المخاطر من منح السفارات كل طفل مولود خارج البلاد يدعي ذووه بأنه مولود لأب كويتي وثيقة دخول، مشيرة الى انه في حالة منحه وثيقة وسمة دخول إلى البلاد ثم يتضح ان البصمة سلبية فانه يترتب على ذلك صعوبة تسفير الطفل من البلاد لعدم امتلاكه مستندات رسمية أو جواز سفر مبينة أن هذا الإجراء من شأنه أن يجعل ضعفاء النفوس يستغلون هذا الوضع.

وشددت الوزارة على أن إجراء أخذ عينة البصمة الوراثية ومطابقتها مع الأب الكويتي سيمنع التلاعب أو الاستغلال أو اللجوء إلى السفارة لطلب وثيقة أو سمة دخول إلا في الحالات السليمة والصحيحة مبينة أن هذه الإجراءات تعتبر روتينية وليست مستحدثة على قطاعات الوزارة وإداراتها المختصة.