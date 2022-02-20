«الكويتية»: اتفاقية عملاقة مع «إيرباص»

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كشفت مصادر لـالنهار على ان شركة الخطوط الجوية الكويتية ستعلن غداً الاثنين، عن اكبر اتفاق بينها وبين مصنع ايرباص.

واضافت ان الاتفاق يأتي في اطار اتفاقية لاعادة هيكلة اسطول الشركة بأحدث طائرات ايرباص المتطورة.



وبحسب المصادر، فان الاتفاق يعد الأكبر الذي يعقده الناقل الوطني مع مصنع طائرات عالمي، ويتضمن انضمام عدد من الطائرات الجديدة متنوعة الطرازات والأحجام والسعة من نوع ايرباص لأسطول الكويتية، وهو ما سيعتبر نقلة نوعية غير مسبوقة في مسيرة الطائر الأزرق في مسيرة تحديث اسطول الطائرات من حيث العدد والأنواع والأحجام.

واشارت الى ان تحديث اسطول الخطوط الكويتية يأتي في اطار التزامها الشامل بمواكبة احدث الطرازات العالمية لتوفير الأمان والراحة الكاملة وتغطية جميع الوجهات، مؤكدة ان الاتفاقية ستمثل اضافة كبيرة ونقلة نوعية للطائر الأزرق.



وبينت المصادر ان الاتفاق سيكون له بالغ التأثير على عمليات التشغيل التجاري للخطوط الكويتية بما يحقق اهدافها الاستراتيجية المأمولة وأهمها، مواكبة آخر التطورات التكنولوجية والخدماتية في عالم الطيران التي تقوم على السلامة والأمن، ثم تقديم الخدمة المتميزة للعملاء مع الوصول الى تكامل وتجانس اسطول الطائر الأزرق بما يتناسب مع حجم الطلب على الوجهات المختلفة، خاصة مع الاعلان عن خطته التشغيلية القادمة والتي تضمنت فتح عدد من الوجهات الجديدة وزيادة التشغيل الى وجهات حالية.