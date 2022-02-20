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السيسي والرئيس الجزائري في الكويت الثلاثاء المقبل


يحل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ضيفا كبيرا على الكويت بعد غد الثلاثاء في زيارة رسمية ليوم واحد سيلتقي خلالها بالقيادة السياسية في البلاد لإجراء مباحثات بشأن العلاقات الثنائية بين البلدين فضلا عن مناقشة العديد من القضايا والمستجدات في المنطقة.

كما يصل الى البلاد عصر الثلاثاء الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون في أول زيارة من نوعها له إلى الكويت منذ توليه مهامه كرئيس للجمهورية الجزائرية.
وستستغرق الزيارة يومين يجري خلالها مباحثات رسمية صباح يوم الاربعاء مع القيادة السياسية.
وتأتي زيارة الرئيس الجزائري للبلاد بعد إعلان الكويت دعمها الكامل للقمة العربية المزمع عقدها في نوفمبر المقبل في العاصمة الجزائرية.


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