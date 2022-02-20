طرح 33 ألف قسيمة للبيع لأصحاب الطلبات السكنية

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أعلن النائب بدر الحميدي عن حلحلة قريبة للقضية الاسكانية بتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية عبر طرح اراض وبيعها بسعر منخفض لاصحاب طلبات الرعاية السكنية حسب شروط البيع.

وقال الحميدي في تصريح له أمس: تم عقد اجتماع لمناقشة اقتراح تقدمت به حول إنشاء وتطوير 33 ألف قسيمة في الفراغات التي تم تحديدها في بعض المناطق الحضرية بحضور رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ووزير البلدية د. رنا الفارس ووكيل وزارة المالية أسيل المنيفي ورئيس قطاع الاستثمار بوزارة المالية نورة القبندي وممثلين عن البلدية، بينما اعتذر وزير المالية عبدالوهاب الرشيد لعارض صحي.

وأشار الحميدي الى أن الاجتماع تطرق إلى شروط طرح القسائم ومدى التعاون بين المالية والبلدية لطرحها خلال شهر، وقال: تم كذلك وضع خطة طرح القسائم السكنية عن طريق المالية بالتعاون مع البلدية ومؤسسة الرعاية السكنية خلال الثلاثة اشهر المقبلة، مضيفا أن الاقتراح ينص على أن يتراوح سعر القسيمة بين 60 ألف دينار إلى 80 ألف دينار حسب الموقع بمساحة تتراوح من 250 الى 300 متر مربع.