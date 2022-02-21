الطواري لـ «النهار»: مليارا دينار حجم الاستدانة العاجلة المطلوبة

ديوان Diwan

أكد المدير الشريك لشركة نيوبري للاستشارات الاقتصادية عصام الطواري أن قانون الصكوك هو قانون مكمل لقانون الدين العام، مشيرا إلى أنه مع غياب قانون الدين العام لن يوجد قانون الصكوك.

وأشار الطواري أن الأولوية تتركز في الوقت الراهن على تمرير قانون الدين العام بموافقة حكومية ونيابية والذي يمنح الدولة الحق في الاستدانة. ولفت الطواري في حوار أجرته «ديوانية النهار» حول أهمية قانون الدين العام للاقتصاد، الى أن القانون ضرورة لتمويل العجوزات في الميزانية العامة للدولة من ناحية، كما أنه يسهم في تنفيذ المشاريع التنموية المؤجلة والتي لم تستطع السيولة المتوافرة على منحها نسب الإنجاز المطلوبة. الطواري أوضح أن رفع الفائدة المرتقبة خلال العام المقبل، سيؤدي إلى رفع الكلفة على المال العام، إلا أنها لن تؤثر على أصل المديونية التي تنوي الحكومة استدانتها والتي تصل إلى 20 مليارا أو 10 مليارات دينار.

وبين أن الفوائد سيتم دفعها، إلا أنها لن تؤثر على أصل المديونية وهي فائدة متغيرة، أي أن الفائدة لو زادت أو انخفضت لن تؤثر على أصل الدين. وأوضح أن العجز في الميزانية العامة للدولة خلال العام المالي الحالي 2020/2021، لن يتجاوز حاجز 3 مليارات دينار بعد الارتفاعات القياسية في أسعار النفط على خلفية التوترات الجيوسياسية وعودة الطلب إلى قوة ومستويات ما قبل جائحة كورونا، ناهيك عن الانفتاح العالمي الاقتصادي بعد تجاوز مستويات الجائحة.

وأشار إلى أن اللجوء إلى قانون الصكوك بجانب الدين العام، يمنح الحكومة القدرة على تنويع التمويل الممنوح من قبل المؤسسات الدولية ما بين التقليدي والإسلامي والاستفادة من المزايا التي تمنح عبر تلك الوسائل.

واستدرك الطواري قائلا إن قانون الصكوك مهم في حال إقرار الدين العام باعتباره مكملا للقانون ولا يمكن الاعتماد عليه في الحصول على حجم المديونية المطلوب.

وفي توقع منه لحجم المبالغ التي يمكن أن تحتاج الحكومة إليها لتمويل عجز الميزانية، أشار الطواري أنه مع وجود تقديرات بتراجع عجز الميزانية الفعلي إلى مستويات 3 مليارات دينار، فإن الدولة تحتاج إلى ملياري دينار ما يعادل 6 مليارات دولار من الأسواق المالية العالمية.

وبين أنه من المستبعد إقرار قانون الدين العام خلال العام المالي الحالي، لافتا أن إقرار القانون سيكون بداية العام المالي المقبل 2022/2023 والذي من المتوقع أن يكون في أبريل أو مايو المقبلين.

واشار إلى أن إقرار القانون – من عدمه – يتوقف على موافقة مجلس الأمة، ومع وجود خلافات بين الحكومة والمجلس، فإنه من المستبعد اقرار القانون خلال العام المالي الحالي.

واشار إلى أن سقف الدين البالغ 60 مليار دولار سيفي باحتياجات الحكومة، سواء لسد العجز أو إنجاز المشاريع التنموية المعطلة على وقع أزمة السيولة التي يعانيها صندوق الاحتياطي العام والتي أثرت على تمويل تلك المشاريع في المرحلة الماضية التي تلت جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط لمستويات غير مسبوقة.

وأشار إلى أنه في حال لجوء الحكومة إلى البنوك المحلية، فإنها ستحتاج إلى فترة زمنية تتراوح بين 6 إلى 8 أسابيع لتدبير المبالغ المطلوبة من قبل الحكومة والتي تصل إلى ملياري دينار.

السوق متعطش للسندات

وأشار الطواري إلى أن الأولوية في السوق حاليا هو لإصدار السندات، فالسوق متعطش لإصدار السندات، كونها لا تحتاج إلى هيكلة قانونية وتشريعية لإصدارها.

وأشار إلى أن إصدار الصكوك بحاجة إلى ضمان أصل أو أصول من الدولة للاقتراض عبر بوابة الصكوك، وهو ما يتطلب هيكلة تشريعية وقانونية للتكيف مع تلك المتطلبات.

وحول أداء المشاريع التنموية ومدى إمكانية تمرير قانون الدين العام في تمويلها وتحقيق الإنجازات المطلوبة بها، أشار الطواري إلى أن المشاريع التنموية مهمة للغاية، لكنها ليست أولوية للمواطنين في المرحلة الراهنة.

احتياجات آنية وملحة

وأضاف أن الاحتياجات الآنية والملحة للمواطنين تتمثل في توفير رعاية صحية وإسكانية وتعليمية في المقام الأول وبعدها يمكن الحديث عن المشاريع التنموية.

وشرح الطواري أهمية معالجة الملف الإسكاني بالقول أن الدولة لو خفضت حجم الطلبات الإسكانية من 100 إلى 30 ألف طلب، لكان هذا إنجازا كبيرا، بالإضافة إلى رفع مستويات التعليم الجيد وتوفير الصحة المتميزة للمواطنين.

كما أن معالجة وضع الطرق والعمل على ربط مخرجات التعليم بسوق العمل والدفع بخريجي الجامعات إلى العمل بالقطاع الخاص عبر مجموعات محفزات سيدفع – بلا شك – إلى تعديل وضع تركيبة سوق العمل التي تعاني غيابا كبيرا للكويتيين لحساب غير الكويتيين.

وبين أنه لا شك أن المشاريع التنموية وإنجازها أمر على درجة كبيرة من الأهمية، إلا أن حالة التأزيم بين الحكومة ومجلس الأمة وغياب التفاهم بينهما يدفع بتلك المشروعات إلى التأجيل أو غياب الإنجاز المطلوب على المدى الطويل.

العجز يتراجع خلال 10 أشهر

سجلت ميزانية الكويت عجزأ قدره 406.426 ملايين دينار خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية الحالية 2021/ 2022، متراجعا بنحو 92.5 في المئة عن مستواه في الفترة المقابلة من السنة المالية السابقة عندما بلغ 5.41 مليارات دينار. ووصل اجمالي الايرادات خلال الفترة من ابريل 2021 حتى يناير 2022 نحو 14.49 مليار دينار بزيادة 32.6 في المئة عن الايرادات المقدرة بالموازنة عند 10.929 مليارات وبنمو نسبته 84.5 في المئة عن مستوى الايرادات المحققة خلال الفترة ذاتها من السنة المالية السابقة البالغة 7.854 مليارات دينار.

وجاءت تلك الزيادة نتيجة لارتفاع الايرادات النفطية خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية الحالية بنحو 41.16 في المئة عن المقدر بالموازنة وبما نسبته 92 في المئة تقريبا عن الإيرادات النفطية المحققة خلال الفترة نفسها من السنة المالية السابقة، حيث بلغت 12.884 مليار دينار.

كما بلغ اجمالي المصروفات والالتزام خلال الفترة من ابريل 2021 حتى يناير 2022 نحو 14.896 مليار دينار بزيادة 12.3 في المئة عن اجمالي مصروفات والتزام الفترة ذاتها من 2020/2021 البالغ 13.264 مليار دينار.

وتستهدف الكويت خفض مستويات الإنفاق في العام المالي الحالي بحدود 10 بالمئة، ما يعادل 2.3 مليار دينار وهو ما سينعكس إيجابا على تقليص مستويات العجز المالي المقدرة بحدود 9 مليارات دينار لتستقر عند 3 مليارات دينار.

ورغم الجهود الحكومية الرامية لتحسين وضع الميزانية العامة للدولة بعيدا عن النفط ومن موارد غير نفطية، إلا أن الإيرادات النفطية لا تزال تهيمن على أكثر من 90 بالمئة، مقابل استمرار الضعف في الإيرادات غير النفطية رغم الجهود الحكومية المبذولة لتنويعها على المدى الطويل.

