«غول الغلاء» يزيد المواجع في سوق البناء

ديوان Diwan

أكد متخصصون في قطاع البناء والتشييد ان الارتفاعات الملحوظة في اسعار مواد البناء خلال الفترة الماضية اثرت على سير وتيرة العمل والانجاز في هذا المجال.

وأرجع المتخصصون في لقاءات مع «كونا» تلك الارتفاعات الى اسباب عدة منها ارتفاع تكاليف النقل والشحن وشح العمالة فضلا عن انخفاض الانتاج اثر تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19».

وأضافوا انه مع خفض عدد من المصانع طاقاتها التشغيلية اثناء جائحة كورونا لوجود عمالتها خارج البلاد بالتزامن مع ارتفاع الطلب فقد شهدت الأسعار طفرة كبيرة.

وقال المدير التنفيذي للتسويق والمبيعات في شركة «الصناعات الوطنية» باسل التركيت ان دور الشركة «محدود» في التحكم بأسعار بعض منتجاتها كالطابوق الجيري اما المنتجات التي يتم استيرادها من موردين محليين او من الخارج فلا يمكن التحكم بأسعارها نتيجة ارتفاع تكاليف النقل والشحن وتأثر المصانع بجائحة «كورونا» وانخفاض انتاجها.

وأوضح التركيت ان من الأسباب المحلية التي اسهمت في زيادة الأسعار ارتفاع الطلب محليا على هذه المواد نتيجة زيادة توزيع القسائم السكنية فضلا عن شح العمالة في السوق المحلي بسبب قيود السفر التي كانت مفروضة آنذاك.

وذكر ان مادة البلاستيك ارتفعت بنحو 50 في المئة بسبب ارتفاع المواد الأولية الداخلة في انتاجها وزيادة الطلب وقلة المعروض في السوق اثر انخفاض انتاج معظم المصانع والتي اغلق بعضها.

وبين ان الزيادة في اسعار مواد البناء تقدر بنحو 30 في المئة وقد شهد قطاع البناء طلبا مرتفعا مع توزيع المؤسسة العامة للرعاية السكنية 12 الف وحدة سكنية للسنة «2020/2021».

من جانبه، عزا المدير العام لشركة البرقاء للمقاولات طلال الشيباني اسباب ارتفاع تكاليف البناء في الآونة الأخيرة الى مغادرة آلاف العمالة الماهرة اثناء الجائحة ولم تعد مرة اخرى ما زاد من اجور العمالة الموجودة حاليا لقلتها.

ورأى الشيباني ان الارتفاعات في اسعار مواد البناء ستكون لها تداعيات سلبية على المواطنين وعلى حركة البناء والتشييد، مشيرا الى ضرورة وضع آلية لتوزيع القسائم السكنية اضافة الى آلية لمشاريع الحكومة التنموية حتى لا يكون هناك طلب عال في السوق على المواد ما سيرفع الأسعار.

ولفت الى ارتفاع تكاليف المواد الأولية على المصانع المحلية نتيجة قيام المنتجين في الأسواق العالمية برفع اسعار التصدير مع ضعف التوريدات بسبب ازمة الشحن البري والبحري عالميا وارتفاع تكاليفها نتيجة تداعيات جائحة «كورونا» ما انعكس على السوق المحلي. وذكر ان كلفة بناء المتر المربع الواحد قبل جائحة كورونا كانت تبلغ 150 دينارا «نحو 495 دولارا» اما الآن فارتفعت الى 250 دينارا «نحو 825 دولارا» اي بزيادة قدرها 70 في المئة.

وأوضح ان الارتفاع في كيس الأسمنت «قليل» اذ كانت قيمته قبل جائحة «كورونا» 1?1 دينار اما الآن فيبلغ 1?250 دينار بسبب دعم الدولة لشركات الأسمنت.ولفت الى ان سعر المتر المكعب من الطابوق الأبيض ارتفع من 23 دينارا «نحو 76 دولارا» الى 26 دينارا «نحو 86 دولارا» اثر الزيادة على الطلب والتوسع في بناء الوحدات السكنية.

وأشار الى ارتفاع سعر طن الحديد الى 220 دينارا «نحو 726 دولارا» مقارنة مع 160 دينارا «نحو 528 دولارا» للطن الواحد خلال فترة ما قبل الجائحة اي بزيادة قدرها 30 في المئة بسبب قلة المصانع المنتجة للحديد وزيادة الطلب عليه.

وتوقع الشيباني زيادة اضافية في الأسعار بعد التشريعات الأخيرة الخاصة بزيادة رأسمال بنك الائتمان الكويتي وتوزيع المؤسسة العامة للرعاية السكنية 12 الف وحدة سكنية للسنة «2020/2021».

من جهته قال رامي الأحمدية المدير في احدى الشركات المختصة بالرخام ان اجور الأيدي العاملة في قطاع البناء والتشييد ارتفعت بنسبة 30 في المئة متوقعا ارتفاعها في الفترة المقبلة نتيجة الاقبال على بناء قسائم مدينتي المطلاع وجنوب عبد الله المبارك.

وأضاف الأحمدية ان خام الرخام شهد ارتفاعا كبيرا في اسعاره نتيجة انخفاض الانتاج العالمي وتزايد الطلب موضحا ان تكاليف شحن الرخام ارتفعت في نهاية نوفمبر الماضي 30 في المئة وهو ذات الأمر الذي شهدته باقي مواد البناء.

