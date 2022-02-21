للكويت.. مع التحية

أمي وأبوي تاج راسي

يحتفل الشعب الكويتي في الخامس والعشرين والسادس والعشرين من شهر فبراير من كل عام بالأعياد الوطنية ويعيش معها أفراحًا ويقيم احتفالات وفعالياتٍ ونشاطاتٍ تخلد ذكرى صمود الشعب واعتزازه وفخره بالعيد الوطني، وعيد التحرير.

وتستقبل الكويت هذه الذكرى التاريخية الخالدة بقلوب ملؤها البهجة بما حققه الله لشعبها من عزة وكرامة ونفوس كلها عزيمة في بناء الوطن والعمل على رفعته، هذا اليوم الذي استطاع فيه الكويتيون نيل استقلال دولتهم عن بريطانيا في التاسع عشر من حزيران عام 1961م، وتم تحديد الخامس والعشرين من فبراير موعد الاحتفال بالعيد الوطني ودمجه مع ذكرى جلوس الأمير الراحل الشيخ عبد الله السالم الصباح على العرش.

ومنذ ذلك اليوم المشهود في تاريخ الكويت والذي ودعت فيه مرحلة ماضية بكل ما فيها من تاريخ طويل سطره الآباء والأجداد بكفاحهم المرير في سبيل العيش الكريم والذود عن حمى الوطن ؛ دخلت الكويت مرحلة جديدة من تاريخها لتطل من خلاله على أفق العالم المستقل؛ لتسهم في صنع السلام وحضارة الإنسان، فمنذ لحظة الاستقلال و دولة الكويت تتبع الخطى الثابتة نحو التقدم والنهضة والتنمية الشاملة، لتحقيق العيشة الكريمة والرفاهية للشعب الكويتي بأكمله، فاليوم أصبحت الكويت واحدة من الدول العصرية التي تتبع العلم والمعرفة، حيث يتمتع سكانها بالمساواة في واجباتهم وأيضًا وحقوقهم، والتطور والتقدم يشمل كل المجالات العلمية والعملية. الكويت دولة صغيرة في حجمها الجغرافي، لكنها كبيرة بمكانتها وإسهاماتها الدولية، لذا جاء لقب «أمير الإنسانية»، تعبيراً حقيقياً عمّا قام به سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد خلال ثماني سنوات من توليه الحكم، وما نفذته دولة الكويت، من مشاريع ومبادرات لتصبح مركزاً إنسانياً عالمياً.

إن العمل الخيري والإنساني متأصل في الكويت، وهذا ليس بجديد، فقد توارثه الأبناء عن الآباء، وكانوا بمنزلة سفراء أهليين لها منتشرين في أنحاء الكرة الأرضية، قدموا نموذجاً يحتذى، وعكسوا صورة حضارية في مجالات التنمية ومكافحة الفقر وبناء المستشفيات، وإطلاق اسم الكويت وأمرائها على قرى خصصت لمساعدة الفقراء والمنكوبين، لذلك فإن الشراكة الاجتماعية وبناء الإنسان والعمل على غرس الروح الوطنية في نفوس الأجيال، أبرز ما نسعى إليه من خلال عملنا في «مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار» وكذلك «الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين».

فقد قطعنا عهدا على أنفسنا منذ اليوم الأول لانطلاق العمل التطوعي بالمبرة والجمعية، على صون الكويت والمساهمة في تنمية الروح الوطنية لدى جيل الشباب، لذلك كان التنوع في الجوائز المنبثقة عن المسابقة التي تنظمها المبرة سنوياً يعزز معاني الانتماء الوطني، فكان من ضمن أنشطة المبرة تكريم كوكبة من أبناء الكويت المولودين في 25 و26 فبراير، احتفالاً بالعيد الوطني وعيد التحرير، كنوع من المشاركة لجهات العمل التطوعية في غرس معاني هذه الأعياد المجيدة في نفوس أبنائنا الشباب، ولنقول لهم: «الكويت تجمعنا على المحبة الدائمة»، وكذلك تنفيذ فعاليات ملتقى الأجيال في كل عام لتعزيز بر الوطن في نفوس أفراد المجتمع.

فإلى أبناء شعبنا الكريم : كونوا درعًا لأوطانكم، كونوا دفاعًا للوحدة، ومحاربين للفساد، حافظوا دائمًا على قوة وطنكم وارفعوا رايتها، فهي أرض العزة والكرامة، أرض الفخر والاستقلال لقد حان الوقت لاحترام الشجعان حقًا، الذين ضحوا بحياتهم من أجل الجيل الذي لم يولد بعد في ذلك الوقت، ويجب أن نقدر كفاحهم ومعاركهم لجعل بلدنا مكانًا أفضل للجميع. عيد وطني سعيد للكويت..في هذا اليوم السعيد أهنئ ولاة الأمر في دولتنا وشعبنا الكريم بعيدي الاستقلال والتحرير، عيد وطني كويتي سعيد،، آملين لبلدنا الحبيبة دوام التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة والرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح - حفظه الله ورعاه -، وسمو ولي العهد الأمين الشيخ مشعل الجابر الصباح - حفظه الله ورعاه- وكل عام وشعب الكويت في عافية وعزة ورخاء، كل عام وحياتنا مليئة بالفرح والسعادة، ودمت سالمة يا كويت يا أحلى بلد يا كويت يا أحلى وطن.

راعي جائزة البغلي للابن البار رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين رئيس مجلس إدارة مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار

