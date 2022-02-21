البغلي وحسن يهنئان الكويت أميراً وحكومة وشعباً بالأعياد الوطنية المجيدة

أمي وأبوي تاج راسي

يتقدم رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين وراعي جائزة البغلي للابن البار العم إبراهيم طاهر البغلي ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين ورئيس اللجنة العليا لجائزة البغلي للابن البار علي حسن، وجميع العاملين بالجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين ومبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار بأسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ولسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد ولسمو رئيس مجلس الوزراء والى أسرة آل الصباح الكرام والى جميع أبناء الشعب الكويتي الكريم والمقيمين في وطننا العزيز بمناسبة بدء الاحتفالات الوطنية بذكرى العيد الوطني وعيد تحرير كويتنا الغالية، داعين المولى عز وجل في هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا أن يحفظ الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه وان يرحم شهداءنا الأبرار الذين ضحوا من أجل الكويت بدمائهم الزكية وأرواحهم الطاهرة.