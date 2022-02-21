تعزيز حب الوطن وبره.. مسؤولية مجتمعية

أمي وأبوي تاج راسي

تعتبر الوحدة الوطنية ركيزة من ركائز مقومات الوطن وأساسا من أسس تطوره وتقدمه وهي نتيجة تلاحم الشعب مع قيادته، كما أنها الأساس في استقرار الدولة ونمائها، يقوم عليها البناء الوطني السليم وتشكل هدف التنمية السياسية وغايتها الأولى. وهي تمثل بحق أهم الثوابت الوطنية وأكثرها إلحاحا وحيوية. إنها تبرز قصة الحضارة التي تتوالى فصولها مع تعاقب الحكم على البلاد مما يجعل من قيمة الانتماء الوطنية أمرا مسلما له جذوره التاريخية وامتداداته التي تحمي الوطن وتضمن استقراره. وتعتبر الوحدة الوطنية قيمة من القيم الوطنية الخالدة التي يعمل الجميع شعبا وحكومة وقيادة على تقويتها والحفاظ عليها، فهي من مكتسبات الوطن ومعيار التميز والاعتبار.

تعتبر الأسرة من أهم المؤسسات الاجتماعية التي تنتج الوجدان الثقافي والتربوي عن طريق مجموع القيم والأخلاق التي تنشرها على سائر أفرادها وتلقنهم إياها على اعتبار كونها تشكل الآداب العامة الواجب مراعاتها، والمقدسات الاجتماعية التي ينبغي احترامها والالتزام بها، والأسرة هي التي تتولى صياغة شخصية الطفل فتخلق لديه منذ طفولته أبجديات ولائه وانتمائه وأولويات توجه مشاعره وتشكيل وجدانه التي تنمو وتتطور لديه، لتجعل منه المواطن الصالح الذي ينشده المجتمع، فالأسرة هي نواة المجتمع الذي يتعلم منها الفرد أولى المبادئ العامة في حياته، فينصب دورها التربوي الرئيس في غرس المفاهيم المشتركة مع الآخرين لتحقيق الوحدة الوطنية، ومن أبرز وظائف الأسرة التنشئة الاجتماعية التي تغرس فيها المفاهيم الوطنية، والأبوان مسؤولان عن هذه العملية التربوية.. لذا فإن تكريم المتجمع لكبار السن ينبع من إيمان قوي بمكانة ودور كبار السن من الآباء والأجداد في تقوية وتعزيز الوحدة الوطنية، من خلال مسيرتهم الزاخرة وعطائهم الكبير وخبرتهم في الحياة في تقوية وتعزيز البر في الوطن.

إن مصطلح كبار السن صفة نستمد منها معنى القوة والحكمة وقيمة الانتماء للوطن، فهم الذين تحملوا أعباء الماضي بكل قوة وصبر وثبات خاصة في المجال الاقتصادي في الكويت ما قبل النفط حين كانوا يحصدون البحر ثم خرجوا بعد النفط من البحر إلى البر فكان بعضهم عمالاً يحفرون الصخر متحملين دورهم ومسؤوليتهم الوطنية في بناء الاقتصاد الوطني الحديث.

إن الوحدة الوطنية مفهوم يشترك فيه الجميع لتحقيقه لغرس ثقافي للأجيال من خلال آبائهم وأجدادهم، وذلك بنقل العناصر الثقافية بكل معانيها إلى الأبناء، فالتنشئة القويمة تمكن الأبناء ليكونوا متكيفين مع الوضع الاجتماعي السائد داخل المجتمع، فمفهوم الوحدة الوطنية يرتبط بمفهوم الانتماء والولاء.

مفهوم الوحدة الوطنية

يرتبط مفهوم الوحدة الوطنية مع مفاهيم اجتماعية أخرى مثل الانتماء والولاء وغيرها، وقد يرى البعض أنها قيم محددة تؤدي في النهاية إلى تحقيق الوحدة داخل الوطن وبالتالي الوحدة الوطنية، وقد يكون مفهوم الولاء والانتماء بالتالي هما مقومان من مقومات الوحدة الوطنية، ويظهر مفهوم آخر قد يكون ملاصقا لمفهوم الوحدة الوطنية والمتمثل في مفهوم المواطنة حيث يمكن تعريفه كما جاء في دائرة المعارف البريطانية : بأنها العلاقة بين الفرد والدولة من خلال القانون وما تتضمنه هذه العلاقة من واجبات وحقوق، وهذه مفاهيم متداخلة لا تخرج عن نطاق مفهوم الوحدة الوطنية.

دور المؤسسات الاجتماعية في التربية الوطنية

تلعب هذه المؤسسات دورا رئيسيا ومهما في غرس المفاهيم الوطنية لتعزيز القيم المرتبطة بالوحدة الوطنية، فهناك مؤسسات متعددة تقوم بدور أساسي ومهم في عملية غرس القيم المرتبطة بالوحدة الوطنية، وتعزيز مفهوم المواطنة من خلال عملية التنشئة الاجتماعية، فإذا كانت مؤسسة الأسرة تمثل الصدارة في هذا الجانب، فإن دور المؤسسة الإعلامية له أهمية كبرى في غرس تلك القيم والمفاهيم.

دور المؤسسات الإعلامية في غرس قيم الوحدة الوطنية

وسائل الإعلام المتنوعة تقوم بأدوار مختلفة ومتفاوتة في عملية التأثير وهذه الأدوات الإعلامية تقوم بدور رئيس وجوهري في غرس القيم والتأثير على السلوك الإنساني من خلال استقبال ما تعرض هذه الوسائل والتي تسهم بشكل كبير ومباشر في غرس القيم المتعددة، وليس هناك أدنى شك من تأثيرها البالغ على القيم ذات العلاقة والارتباط بمفهوم الوحدة الوطنية وتعزيز قيم المواطنة.

أثر التطوع في تعزيز الوحدة الوطنية

المؤسسات المدنية في الكويت معظمها قائم على التطوع، ويعتبر من القيم الاجتماعية الرئيسية في مجال المواطنة، وخلق المواطن الصالح، ويعد التطوع سمة بارزة من سمات المجتمع الكويتي ولعل هذه القيمة تعتبر من أبرز القيم الرئيسية التي تعزز مفهوم الوحدة الوطنية، فكثير من مؤسسات المجتمع المدني داخل المجتمع قائمة على التطوع، كتلك الجمعيات الخيرية مثل: الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين ومبرة البغلي للابن البار والأندية الرياضية والنوادي والجمعيات الثقافية والنقابات والاتحادات وبعض المؤسسات الأخرى الفاعلة في هذا المجال، مثل لجنة العمل الوطني ولجنة الأم المثالية وغيرها من هذه المؤسسات.

دور الديوانيات في تعزيز مفاهيم الوحدة الوطنية

تلعب الديوانية دورا مهما وحيويا داخل المجتمع وهي أبرز مؤسسات المجتمع المدني داخل المجتمع الكويتي والتي تتميز بأنها صفة فريدة وتم استثناؤها من قانون التجمعات، فالديوانية قامت بإدارة فاعلة في تاريخ الكويت الاجتماعي والسياسي، بالإضافة إلى كونها منتديات ثقافية فكرية مهمة داخل المجتمع الكويتي، بالإضافة إلى طبيعة الديوانية بحكم كونها تراثا من الإرث الاجتماعي في الكويت قد جعل لها سمة خاصة في أنها تعزز من مفاهيم الوحدة الاجتماعية، فهي أداة من أدوات التماسك الاجتماعي داخل المجتمع، وقد بنيت التجارب الكويتية على وحدة الصف، والتماسك واللحمة الاجتماعية بين مختلف الشرائح والفئات تحت سقف الديوانية التي لعبت دورا فاعلا في هذا المجال.

الوحدة الوطنية ركيزة أساسية في حب الوطن وبره

تعد الوحدة الوطنية ركيزة من ركائز هذا الوطن وأساسا من أسس تطوره وتقدمه ودليلاً قاطعاً على تلاحم هذا الشعب مع قيادته. إذ تظهر لنا الوحدة الوطنية قصة التلاحم بين أبناء هذا المجتمع من تاريخ آبائنا وأجدادنا إلى يومنا هذا، وتعد مشاركة المواطن في تطوير وطنه والمحافظة على استقراره وإنجازاته ومحبته لأفراده ولقيادته ولعلمائه مقوماً مهماً من مقومات وحدتنا الوطنية، وتتجلى وطنية المواطن من خلال حرصه على أمن وطنه الفكري والاقتصادي والاجتماعي والزمني ودوره الكبير في نشر المحبة بين أفراد وطنه والدعاء لولاة أمره وعلمائه. كما تعد حماية البناء الداخلي ممن يحاولون هدمه أو إعاقته واجب على كل فرد، إذ إن الوطن للجميع وحمايته ليس فقط من مهام رجال الأمن دون غيرهم، بل كل مواطن رجل أمن للحفاظ على جبهتنا ومن مقومات وحدتنا الوطنية محبتنا لوطننا. وتتم تنمية الوحدة الوطنية في قلوب أبنائنا من خلال الكثير من القنوات ومن أهم هذه القنوات دور المدرسة من خلال البرامج التالية

الكتب المدرسية، وذلك بإيراد المزيد من القصائد الوطنية ومن كلمات رجال هذا الوطن تجاه وطنهم، وإبراز منجزات هذا الوطن وزيادة استخدام بعض المفردات مثل: الوطن، الوحدة الوطنية، الانتماء الوطني في الكتب المدرسية، ومن خلال الأنشطة الطلابية وذلك بتحديد كثير من القيم الوطنية وتفعيلها من خلال برامج النشاط السنوية من خلال المسابقات الطلابية والمسرحيات، والزيارات الميدانية والمعلمين حيث يقوم المعلمون بجهود موفقة في تنمية الوحدة الوطنية في قلوب طلابنا وهي جهود طيبة ولكننا في هذه الأيام بحاجة ماسة إلى زيادة الجهود في العمل وفي تنمية حب الوطن بشكل أكبر في قلوب أبنائنا وإبراز المنجزات التي حققها الوطن، وبيان دور الطلاب في محبة وطننا. وتعد وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة من أهم الأدوات المهمة والمؤثرة في تنمية الوحدة الوطنية وحب الوطن في قلوب طلابنا وذلك من خلال إعداد برامج تلفزيونية جديدة تعتمد على اختيار الرسالة المناسبة للمشاهد واختيار المادة الإعلامية المناسبة، وزيادة البرامج الحوارية التي تقوم على حوار الشباب وتوضيح دورهم في الحياة ودورهم تجاه وطنهم، وإعداد برامج توضح الدور المطلوب من الطالب تجاه وطنه من الناحية الأمنية ومن الناحية الفكرية ومن الناحية الاجتماعية ويقع على عاتق الأسرة دور كبير في تنمية الوحدة الوطنية في قلوب الأبناء منطلقين من أن الحوار من أجل الوطن.........نحن بحاجة ماسة إلى تكثيف البرامج الوطنية الداعمة لقيم الانتماء والمواطنة والولاء وتعزز من خلال مفاهيم الوحدة الوطنية داخل المجتمع ولا شك في أن الوعي بالمخاطر واحترام بعضنا بعضا أمور مهمة يجب تحقيقها تعزيزاً للوحدة الوطنية.