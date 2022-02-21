عزيز.. «العربي»

ديوان Diwan

عندما يجد اللاعب في بداية مشواره الكروي نفسه في وسط بيئة رياضية من الطبيعي ان يكون له انعكاس ايجابي عليه وهذا ينطبق على رئيس النادي العربي عبدالعزيز عاشور الذي عشق الكرة بفعل الاسرة التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالنادي فجميع ابنائها مثلوا فرق الكرة بالنادي، ومنذ صغره كان عبدالعزيز يرافق شقيقه المرحوم حسن بالذهاب معه للنادي لمتابعة التدريبات ويرى العديد من النجوم الكبار في تلك الفترة ليزداد تعلقه في النادي بعدما انضم لفريق تحت 14 سنة. وابدى المدرب الراحل عبد الفتاح سراج اعجابه به وتوقع له مستقبلا باهراً عطفا على ما يتمتع به من امكانيات فنية طيبة بالرغم من صغر سنه وعمل على صقلها من خلال الاهتمام به.

واستمر عبدالعزيز باللعب مع جميع المراحل السنية بالنادي ومن مرحلة لاخرى كان مستواه يشهد تطورا لافتا وفي فئة تحت 18 سنة وبعدما بدأ بالنضج كثيرا تغيرت لديه العديد من المفاهيم باللعب خاصة التي يقدمها له المدرب وحينها كان يتولى تدريب الفريق المدرب الوطني د. خليفه بهبهاني ونظرا لتميزه مع زميله اسامة حسين في تلك الفترة كان يتم الاستعانة بهما للعب مع فريق تحت 20 سنة وهذا ما اسهم كثيرا في تطوير قدراته وزاد من تطلعاته وخاصة انه يشرف على تدريب الفريق انذاك الاسكتلندي ديف مكاي ومساعده مارتن الذي وضع بصمة على فريق العربي وحقق معه عدة انجازات. وكان عبدالعزيز يحرص على الاستفادة من توجيهاته ولكن من سوء الحظ ان ذلك الموسم كان الاخير لمكاي الذي فضل الرحيل بعد فترة عمل ليست قصيرة امتدت لاكثر من 8 سنوات.

لفت الانتباه مبكراً

وعندما اسندت مهام تدريب الفريق الاول الى الانكليزي ارمسترونغ في 1986 والذي وضع خطة لاعادة بناء الفريق من خلال مزجه ببعض العناصر الشابة كان عبدالعزيز من هؤلاء اللاعبين الذي وضعهم في حساباته مع اسامة حسين الذي سبقه باللعب مع الفريق الاول وبالفعل تم استدعاؤه على فترات متقطعة للتدرب مع الفريق الاول بالرغم من صغر سنه خاصة ان تم تصعيده من فريق تحت 18 سنة لفئة تحت 20 سنة، ولكن لم ينل عبدالعزيز فرصة المشاركة نظرا لوجود عدد كبير من اللاعبين الكبار في خط الوسط في تلك الفترة امثال عبدالله بلوشي واحمد عسكر ومحمد كرم وماجد سلطان وغيرهم ولكن ذلك لم يجعل اليأس يتسرب الى نفسه بل واصل التدريبات بكل انضباط وفي موسم 1988-1989 اتيحت له الفرصة من قبل المدرب حيث اشركه على فترات في بعض المباريات وفي احدى المباريات امام الكويت استطاع عبدالعزيز ان يقدم نفسه كوجه جديد امام الجماهير العرباوية حيث بدا واثقا من نفسه بالرغم من ان الخصم يضم في صفوفه العديد من النجوم انذاك مثل صلاح الحساوي ووليد الجاسم واحمد الفرحان واحمد الامير وعلي الزيد واحمد عبدالسلام وخالد الشريدة وغيرهم. ونجح عبدالعزيز في اقناع المدرب من خلال المستوى الذي قدمه.

وفي مطلع التسعينيات اصبح عبدالعزيز من الركائز الاساسية في الوسط العرباوي وتحمل العبء الاكبر وقد اكد نجوميته الحقيقية عبر الاداء اللافت الذي قدمه في تلك الفترة واسهم باحراز اكثر من لقب مع الاخضر في مقدمتها كأس الامير موسم 1992-1993 بعد الفوز على القادسية بالركلات الترجيحية وازداد تألقه ففي كل مباراة تجده يقدم عطاء مميزا ولم يكن يستغني عنه جميع المدربين في تلك الفترة بمعنى كان القلب النابض للفريق، وما كان يميزه الجهد الكبير واجادته صناعة اللعب وبالاضافة لتسجيل الاهداف واغلبها من الكرات الثابتة التي انفرد بها عن بقية زملائه لدرجة ان اشتهر بها.

تألق دون إنصاف مع الأزرق

وعلى اثر تميزه في مراحل الشباب اختاره البرازيلي ميغيل بيريرا مدرب المنتخب لقائمة الازرق التي شاركت في كأس العرب التي اقيمت في الاردن صيف 1988، وضم المنتخب الرديف وقتها عددا من العناصر الشابة مثل اسامة حسين ووليد البريكي ووليد نصار وناصر مرضي ومحمد جاسم وغيرهم بجانب عبيد الشمري وراشد بديح وآخرين، واشركه المدرب في بعض المباريات الودية قبل انطلاق البطولة ولكن اسلوب ميغيل في المباريات الرسمية وتعامله مع اللاعبين واختيار للتشكيلة وعدم ثباته عليها كان ضحيتها عبدالعزيز فلم يشركه سوى في مباراتين امام سورية 0-1 وكذلك البحرين 1-1. ولكن ما يدعو للاستغراب ان بالرغم من تألقه في التسعينيات لم يمنح المدربون الذين تعاقبوا على تدريب الازرق الفرصة الكافية لعبدالعزيز بالرغم من ان كان الاكثر بروزا مع فريقه حيث ضمه البرازيلي جيلدو للقائمة التي كانت تستعد لتصفيات كأس العالم 1994 ودفع به ببعض المباريات التجريبية كلاعب بديل وخلال المعسكر التدريبي الذي سبق التصفيات وبعدما اعفي جيلدو من المهام واسندت الى الوطني جواد مقصيد لم يمنحه الفرصة للمشاركة في المباريات الرسمية، ووقتها مجموعة الازرق كانت تضم ماليزيا ومكاو والسعودية.

وبعدما قدم الاوكراني فاليري لوبانوفسكي والذي عمل على اختيار العديد من اللاعبين من اجل الوقوف على مستوياتهم وخاصة انها مدرسة تدريبية جديدة وبنهج مغاير عما كان يتبعه الازرق ليجد عبدالعزيز تجاهلا غريبا منه حيث تم تقييمه من مباراة واحدة اشركها بها امام فريق تشيكي ليستبعده من القائمة المغادرة الى المعسكر التدريبي المقام في المانيا استعدادا لآسياد هيروشيما. وهذا الامر لم يثن عبدالعزيز عن العطاء وبشكل لافت مع الاخضر ما جعل التشيكي ماتشالا الذي استعاره الاتحاد من كاظمة بدلا من لوبانوفسكي ان يضعه ضمن حساباته وحينها كانت تنتظر الازرق مباراتان فقط في تصفيات كأس آسيا 1996 ضد لبنان ليشمله الاختيار ولعب الازرق مباراة ودية ضد ايران انتهت 2-2 وسجل عبدالعزيز هدفاً على طريقته التقليدية من خلال تسديدة من خارج منطقة الجزاء.وسافر مع الوفد الذي غادر الى قبرص حيث انتظم الفريق بمعسكر استعدادي قصير لمباراتي لبنان (5-3 و-0-0) لكن ماتشالا هو الآخر لم يتح له الفرصة.

وبالرغم من ان عبدالعزيز عانى الكثير من تجاهل مدربي المنتخب الا انه في كل مناسبة مع الاخضر يؤكد انه نجم يستحق ان يكون في صفوف الازرق حيث يتفوق على الكثيرين من اقرانه بكونه يمتلك سمات لاعب الوسط الذي لايكل ولايمل من الحركة الايجابية فان اردته هدافا فهو كذلك وان تحتاجه صانعا للعب ايضا قادر على القيام بذلك الدور ومتى ما تحتاجه للمساندة الدفاعية فهو خير عون فعبدالعزيز «كله طاقة» اسعد الجماهير العرباوية كثيرا ومازال كرئيس يعمل على ذلك.

أسرة عرباوية

ينتمي عبدالعزيز لاسرة جميعها رياضية ترتبط بالنادي العربي منذ زمن بعيد حيث شقيقه المرحوم حبيب كان اداريا مميزا في لعبة السباحة، وجاسم حكما وشغل عضوية مجلس ادارة النادي العربي، والمرحوم حسن لاعب كرة قدم كان يتسم اداؤه بالاناقة ومنصور عمل بالجانب الاداري والتدريبي وحسين رئيسا لاتحاد كرة الطائرة، وصالح عضو مجلس أمة سابق.

السير على نمط حسن

فضل عبدالعزيز اللعب في خط الوسط منذ صغره نظرا لارتباطه بشقيقه المرحوم حسن الذي كان من اللاعبين المميزين الذين يجيدون صناعة اللعب وهذا ما دفعه للسير على نفس النمط.

زعل عبدالعزيز

عندما قررت ادارة النادي بتصعيد عبدالعزيز وعدد من زملائه لفريق تحت 20 سنة ووقتها فريق تحت 18 سنة يحقق نتائج طيبة حدث شد وجذب بهذا الشأن وتوصلت الادارة لحل وسط وقامت بتصعيد لاعب واحد وهذا ما اثار حفيظة عبدالعزيز الذي كان يأمل ان يشمله القرار لان ذلك يفتح له الطريق للعب مع الفريق الاول و«زعل» لفترة وبعد محاولات اقناع عاد ليواصل تدريباته وتم بعدها تصعيده لفريق تحت 20 سنة.

أهداف من مسافات بعيدة

سجل عبدالعزيز العديد من الاهداف الجميلة واغلبها من مسافات بعيدة وله الكثير من الاهداف على القادسية ففي موسم 1995-1996 بمسابقة كأس الأمير سجل هدفين من كرات ثابتة على حارس القادسية احمد جاسم وتعادل الفريقان بالوقت الاصلي 3-3 وبالركلات الترجيحية فاز العربي 4-3 وبالمصادفة استطاع احمد جاسم ان يتصدى لركلة عبدالعزيز.

أجبر على الاعتزال

اعتزل عبدالعزيز اللعب في العام 2000 بعدما اضطر لاتخاذ القرار بفعل العقوبة التي فرضت عليه من مجلس الادارة 1997 نتيجة افرازات نتائج الانتخابات حيث عوقب بالايقاف لمدة 3 سنوات وبعد عودته لمس انه لن يستطع العطاء خاصة ان الفريق في طور التجديد ففضل الاعتزال وكانت مباراة اعتزاله امام الاستقلال الايراني.