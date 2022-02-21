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أنا أخوكم حيدر محمد حسين الخليفة، ولدت في براحة حمود ناصر البدر، والتي تعرف أحياناً ببراحة عباس، لأن عباس خورشيد أول من أفتتح دكاناً له بهذه البراحة، ثم انتقلنا الى منطقة الوطية القريبة من المستشفى الأميركاني سنة 1940، وكنت في مطلع شبابي أود العمل في مهنه غير تقليدية كالتي كانت سائدة في البلاد كمهنة عامل البناء أو نجار أو حداد أو قلاف، كان والدي مريضاً ويرقد بالمستشفى، وكنت أزوره يومياً، وبمرور الأيام توطدت علاقتي بالعاملين بالمستشفى، وعشقت العمل بمجال الطب دون أن تكون لي دراسة سابقة فيه.

دخلنا العمل بالمستشفى أنا وثلاثة من أخواني، وعملنا بمختلف الوظائف كممرض تحت التمرين وطباخ لوجبات الطعام للمرضى،

وأحيانا صيدلي وكان ذلك بعام 1947، اشتغلت أنا كممرض تحت التمرين، فلاحظ الأطباء ذكائي وسرعة استيعابي لكل ما هو جديد بهذا العمل، فاهتموا بي كثيراً، وأنا بدوري لم أخيب ظنهم بي، منذ البداية أدركت أن إتقان اللغة الانجليزية هو مفتاح النجاح بالعمل بهذا المجال، فدخلت أولاً مدرسة سيد عمر الليلية الواقعة بسوق بن دعيج ومكثت معه لمدة أربع سنوات، ثم انتقلت الى مدرسة اسرائيل كدوي، وأخيراً درست عند الاستاذ صالح شهاب وكانت مدرسته تقع على سيف البحر، وكنت أشتري الكتب التي يوصي بها المعلمون من مكتبة ابن رويح.

كنت اعمل بالمستشفى منذ الصباح الباكر حتى قبيل الغروب، وأرجع المنزل للعشاء، ثم أذهب لدراسة اللغة الانجليزية من الساعة السابعة الى التاسعة مساء، وبعد رجوعي الى البيت كنت أذاكر دروسي حتى الساعة الحادية عشرة وكنت أقرأ على ضوء السراج وأحياناً على ضوء الكنديري الواهن الضعيف.

ولما رأى الأطباء مدى حبي وشغفي بالعمل أرسلوني الى البحرين سنة 1949 على حساب المستشفى، لأتمرن على العمل بتصوير الأشعة، وكان الشخص الذي يدربني هو من أبناء البحرين يدعى خليل درويش، وكانت مدة الدورة سبعة أشهر، وفي سنة 1951 أرسلت مرة أخرى الى الهند لدراسة تصوير الأشعة، وكانت الدورة لمدة ثمانية أشهر، وحصلت في نهايتها على «دبلوم فني أشعة»، وبعد رجوعي من الهند استلمت رئاسة قسم الأشعة بالأمريكاني وكنت بلا فخر أول فني أشعة كويتي، وكانت سفرتي الى الهند عن طريق الباخرة كالآتي: من الكويت الى البحرين، ثم الى دبي، ثم الى مسقط في عمان، ثم باكستان وأخيراً الهند، ولكن المدينة التي سوف أدرس فيها كانت تقع في الجنوب، فركبت القطار لأول مرة في حياتي وفي هذه الدورة لم يكن معي أي طالب أجنبي سوى أهل البلاد من الهنود، وكانوا (والحق يُقال) لطفاء معي ويساعدونني في كل وقت، ولما قمت بهذه الرحلة لم يكن في جيبي سوى مائة روبية فقط وبنطلون وقميص وبعض الملابس الداخلية ومرت الأيام بكل سهولة وسلاسة.

واحمد الله كثيراً لأن المستشفى الأميركاني تكفل بكل مصاريف الرحلة والدراسة، إذ إني أتحدر من أسرة محدودة الدخل وذات عدد كبير من الأفراد، ولم أكن أحلم يوماً بالوصول الى البصرة القريبة منا، فما بالك بالسفر الى الهند.

إن العمل بالاشعة في ذلك الوقت يختلف تماماً عن العمل في يومنا هذا، ففي السابق لم يكن لدينا سوى ماكينة واحدة للاشعة مصنوعة في أميريكا باسم «جي. أم» كنت أصور الأشعة للمريض، ثم أحمضها بمواد كيماوية، وأخلط تلك المواد، ثم أضع الأشعة لمدة خمس ساعات في الماء البارد (المبرد بالثلج) الذي كنا نشتريه من مكاينة ثلج الغانم، وأضعها في الماء البارد حتى لا تذوب قطع البلاستك، ثم بعد ذلك يأتي دور تجفيف الأشعة لمدة خمس ساعات أخرى، وتخرج النتيجة في اليوم التالي، والعمل بالاشعة والمواد الكيماوية فيها خطورة على جسم الشخص الذي يعمل فيها، وكنت دائما مستعداً، وعند حسن ظن الأطباء بالأميركاني، وألبي دعوة الواجب بكل سرعة وبكل سرور.

وفي سنة 1963 أرسلت من قبل المستشفى الى جمهورية مصر العربية، للدراسة بالمعهد الأميركاني بمدينة طنطا لدراسة ادارة المستشفيات هذه المرة بدلاً من دراسة تصوير الأشعة، وكانت الدراسة كلها باللغة الانجليزية، وقضيت هناك مدة تزيد على السنة قليلاً، وحصلت بعدها على «دبلوم ادارة المستشفيات» وبعد رجوعي الى الكويت، عينت بمنصب مدير اداري للمستشفى، وكان الدكتور اسكدر (المعروف جيداً لدى الكويتيين) مديراً فنياً للأعمال الطبية، وزوجته الدكتورة دروتي مديرة الهيئة التمريضية، وكنت أرافق الدكتور اسكدر كل يوم أثنين من كل اسبوع لزيارة الشيخ أحمد الجابر الصباح في قصر دسمان، لعمل فحوصات دورية له، وكان الشيخ احمد الجابر أميراً محبوباً ومتواضعاً ويعامل الجميع دون تفرقة بين غني أو فقير.

ومنذ عملي بالمستشفى الأميركاني ارتبطت بصداقات عديدة مع جميع شرائح الشعب الكويتي، وأصبحت معروفاً بينهم باسم «حيدر الأميركاني» لأني عملت بالمستشفى فترة تقارب الثلاثين عاما دون انقطاع، أكثر من أي كويتي عمل بالمستشفى.

وفي سنة 1967 تحول المستشفى الأميركاني الى وزارة الصحة العامة، وأمرنا الشيخ سعد العبدالله السالم أن أنتقل أنا مع الدكتور اسكدر وزوجته الى المستشفى العسكري (مستشفى جابر حالياً) وعملت هناك حتى عام 1974 وبعدها تقاعدت عن العمل، وبدأت بعمل تجاري بسيط لقضاء وقت الفراغ، أما الدكتور إسكدر فبقي حتى عام 1975 حتى وافته المنية في نفس العام ودفن في الكويت، أما زوجته الدكتورة دروتي فظلت في الكويت حتى قبل أسبوع واحد فقط من الغزو العراقي الآثم للكويت، وسافرت الى بلادها أميركا، وتوفت هناك في يوليو 1992.

خدم الدكتور لويس أسكدر بالمستشفى من 1939 الى سنة 1975 وقد أجرى المذيع رضا الفيلي مقابلة معه بحضوري أنا كمترجم في أغسطس 1974.