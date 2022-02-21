ياسمين العيساوي لـ «النهار»: الإعلام الجديد فتح المجال للفوضى الإعلامية ومراقبته صعبة

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ياسمين العيساوي، صحافية مغربية، تحب الأدب أصدرت كتاباً حمل عنوان «بعض مني وكلك»، وصفته في حديثها بأنه قاموس للمشاعر.

وتضيف العيساوي في حوار موسع مع «النهار»، أن « التجربة مع عالم الكتابة مميزة جداً، وقد أدمنت الحالة لدرجة أني أرغب في استمرارها إلى الأبد»، مؤكدة أن «الإعلام الجديد فتح المجال للفوضى الإعلامية للأسف، خاصّة وأن مراقبته صعبة، وسن قوانين تنظمه لم تنجح لحد الآن فهو يعطي فرصة للشائعة، ولعدم المهنية، وعدم الحياد»، إليكم تفاصيل الحوار:

? كيف تعرِّفين نفسك للقارئ العربي؟

? ياسمين العيساوي، صحفية أحبت الأدب.. تحاول أن تكون كاتبة، وتأخذ من المشاعر قضيتها الأولى.

? ماذا يتناول كتابكِ «بعض مني وكلك»؟

? «بعض مني وكلك» يمكن وصفه بأنه قاموس للمشاعر، ينتقل بين القضايا الاجتماعية والإنسانية من باب عقلاني.. مشاهد نواجهها كل يوم، من منظور حيادي وواقعي.

? كيف كانت تجربتكِ مع عالم الكتابة؟

? التجربة مميزة جدا، وقد أدمنت الحالة لدرجة أني أرغب في استمرارها إلى الأبد، وكل الشكر لدار النشر «دوِّن» لأنها كانت حريصة على التشجيع المستمر، من بداية الكتابة لإصدار الكتاب.

? متى بدأت علاقتكِ بعالم الإعلام؟

? كنت مهتمة بقراءة كل ما يخص الصحافة منذ الصغر، ولكني لم أتوقع أن يستهويني المجال لدرجة التخصص.. البداية كانت صدفة، والاستمرارية رغبة ومثابرة.

من واقع تجربتكِ ما هو مقياس نجاح الإعلامية؟

لا توجد مقاييس معينة.. فما درسناه عن شروط نجاح الصحافي والإعلامي في معاهد الإعلام، رأينا عكسه تماماً في الميدان، من إتقان اللغة والميدانية والحيادية وقوة الحضور.. اليوم أصبح مشهور مواقع التواصل الاجتماعي يضرب بعرض الحائط كل ما سبق ذكره ويحقق النجاح!.

? هل ترين في وسائل الإعلام الجديدة إضافة للتقليدي أم خصماً له.. وما موقفك من مصداقية ما تقدمه؟

? الإعلام الجديد فتح المجال للفوضى الإعلامية للأسف، خاصّة وأن مراقبته صعبة، وسن قوانين تنظمه لم تنجح لحد الآن.. فهو يعطي فرصة للشائعة، ولعدم المهنية، وعدم الحياد.. ولكنه شر لابد منه، ووجب التأقلم معه وسن قوانين صارمة تنظمه.

? ما المكتسبات التي حققتها المرأة المغربية منذ بداية الألفية الجديدة (2000) وحتى يومنا هذا؟

? الحقيقة أن المرأة المغربية حققت مكتسبات كبيرة جدا من قبل الألفية الجديدة، واستمرت في فرض وجودها العلمي والثقافي إلى اليوم، يكفي أن أقدم جامعة في العالم شيدتها فاطمة الفهرية في فاس المغربية.

أما في الوقت الحالي، فالحديث عن مكتسبات المرأة في المغرب أصبح قليلاً، لأنها فعلاً نجحت في أخذ كل مكتسباتها، وتمتهن كل التخصصات السيادية والعلمية، وتمتلك حقوقها القانونية كاملة، وكان آخرها وأهمها حقها في منح الجنسية لأبنائها من الرجل الأجنبي.

? ما أكثر شيء أزعجكِ في ظل وجود كورونا؟

? في بداية الجائحة الكل كان مرعوباً من فكرة المجهول، والفيروس الشبح الذي لا نعلم تفاصيله ولكن أكثر ما كان يقلقني بعدي عن العائلة، فكانت تراودني مخاوف كثيرة تخص هذا البعد.

? ما أبرز الدروس التي أخذتمها من جائحة كورونا؟

? الحقيقة شعرت أن كل شيء ممكن في هذه الحياة، حتى ما نحسبه خيالياً أحياناً، إذا تابعنا بعض الأفلام أو الأعمال الدرامية، الخيال يمكن أن يصبح واقعاً في أي وقت.

? كيف توفقين بين الارتباطات المنزلية والعمل؟

? لحد الآن لا أملك ارتباطات منزلية كبيرة، لأني لست متزوجة وليس لدي أطفال.. فأعيش نوعا ما بحالة ارتباط قوي بالعمل والحياة العملية والسعي وراء النجاح، ووالداي الله يحفظهما، يسهلان علي أي التزامات دائماً.

? هل تشغلكِ آخر صيحات الموضة والتجميل؟

? أكيد، أحب جدا متابعة آخر صيحات الموضة، وكأي امرأة أحب التسوق.. لست زاهدة في الحياة أبدا، بل أرى أن الأناقة والجمال طريق مباشر للثقة بالنفس.

? ما مدى قدرة المرأة على القيادة والإبداع؟

? القيادة والإبداع، صفتان لا تخص جنساً دون الآخر.. فهما لدى المرأة والرجل بنفس القدر، قد تختلف من شخص لآخر حسب بيئته وتعليمه وموهبته، وكلاهما يتوفران في الطرفين بنفس القدر.

? من أين تستمدين الإصرار والعزيمة؟

? أستمد الإصرار من الخيبات المستمرة، فالوقوع دائما يمهد الطريق للنجاح.. أما العزيمة، فلا يوجد شخص يملك عزيمة مستمرة، أحيانا تكتسينا وأحياناً أخرى تهجرنا ولكننا مستمرون.

? كيف ترين واقع المرأة العربية اليوم؟

? المرأة لها واقع مشترك في كل العالم، فقط في بعض المجتمعات العربية قد تكون منهكة بأعراف مجتمعية تقسو عليها نوعا ما.. ونحن في حاجة إلى تغيير بعض الأفكار والتصرفات، ليس من طرف الرجل فقط، ولكن من طرف المجتمع بأكمله، وحتى من طرف المرأة نفسها التي تستسلم للظلم أحيانا تحت مسمى «العرف».

? هل أنتِ مع تشريع قوانين جديدة للحد من الاضطهاد الذي تعانيه بعض النساء في الوطن العربي؟

? أكيد طبعا.. نحن بحاجة للتوعية المجتمعية، وتلك الأخيرة تبدأ بالتعليم والتثقيف وتصل إلى القوانين الصارمة، نحن بجاجة ماسة لتثقيف أطفالنا، ولتعريفهم بدور المرأة في الحياة ونبذ العنف والتحرش والإساءة وغيره

? كيف تنظرين لتزايد حالات الطلاق في المجتمعات العربية؟

? أظن أن تزايد حالات الطلاق ظاهرة متشعبة جدا يصعب تلخيصها في بعض الأسطر، ولكن الأكيد أن المجتمع العربي يعيش تخبطاً واضحاً، بين كونه يرغب في التطور ولكن في نفس الوقت وفي للعادات، يعشق مظاهر الغرب ولكنه يحرفها لتناسب قناعاته.. تائه وهذا التيه يؤدي به إلى ظواهر مجتمعية معقدة.

? برأيكِ.. هل نحن امام غزو فكري وثقافي من الغرب عبر المسلسلات الاجنبية بسبب تقاليدهم وعاداتهم التي تختلف جذرياً عن الدول العربية؟ وما هو تأثير ذلك باعتقادكِ؟

? إننا نعيش تخبطاً واضحاً، نحب حياة الأجانب ولكننا نحاول تحويلها لما يناسب العادات فنفشل.

? الحب كيف تعرفيه؟ وهل يوجد حب اليوم برأيكِ؟

? أظن أن الحب حالة، قابلة للتطور كقبولها للاندثار.. والمحظوظ من ينجح في تطويرها بالشكل السليم، أكيد الحب موجود ولكنه نادر.

? شخص يحبكِ او شخص تحبينه، أيهما تفضلين السير معه؟

? لا أنا أحب المعادلات الصعبة دائما، أفضل من يحبني وأحبه.

? ما هواياتكِ المفضلة؟

? القراءة دون توقف.

? الغربة ماذا علمتكِ؟ وماذا أضافت لكِ؟

? علمتني الاعتماد على النفس، جعلتني قوية أتقن المواجهة.. مع أن الغربة دائما يرافقها الخوف من المجهول والقلق، ولكنها تعطي كذلك دافعاً كبيراً لإثبات الذات والنجاح.

? ما مشاريعكِ المقبلة؟

? مستمرة في عملي الصحافي والإعلامي، مع إدخال تطويرات مستمرة تعززه، بالإضافة إلى التفكير في دخول مجال كتابة «الرواية» الذي يحتاج إلى دراسة مسبقة وتطوير المهارات.

