مي آل خليفة زارت باليرمو لتوطيد العلاقات الثقافية البحرينية - الإيطالية

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خلال زيارتها إلى مدينة باليرمو الإيطالية لتوطيد العلاقات الثقافية بين مملكة البحرين ومدينة باليرمو الغنية بتاريخها الثقافي، قامت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار، بزيارة إلى عمدة مدينة باليرمو الإيطالية السيد ليولوكا أورلاندو وذلك يوم السبت الموافق 19 فبراير 2022م في مكتبه في قصر النسور.

تخلل اللقاء تعريف بتاريخ المدينة ومعالمها الثقافية التي جعلت منها مصدراً لجذب السياحة وتطوير الاقتصاد المحلّي، كما تعرّف عمدة المدينة على تاريخ مملكة البحرين ونشاطها الثقافي الذي يستقبل خلال مهرجان ربيع الثقافة القادم حفلاً خاصاً من مسرح ماسيمو في باليرمو. كما ركّز اللقاء على أهمية التبادل الثقافي بين الحضارات خاصةً وأن باليرمو لها تاريخٌ مع الثقافة العربية يعود لمئات السنين، وكان تأكيد على أهمية الثقافة في مد الجسور بين مختلف الشعوب. وأشادت برؤية عمدة المدينة في إعادة الحياة إلى البنية التحتية الثقافية وبالأخص مسرح ماسيمو الشهير والذي بني منذ قرنٍ وربع وها هو في عهد السيد أورلاندو تعود الحياة إليه. كما قامت معاليها خلال اليوم بزيارة لعدد من الصروح ا?لثقافية والتاريخية للمدينة، وحضرت أوبرا «سيمون بوكانيغرا» للموسيقي «جيوزيبي فردي» في مسرح ماسيمو والذي لعب بطولتها مغني الأوبرا العالمي بلاسيدو دومينغو.

